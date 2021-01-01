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उम्मीद से ज्यादा लोग पहु्ंचे:भाकियू और तिरंगे से पटा कंडेला; एक घंटे तक रहे टिकैत बोले- बिल वापसी से कम मंजूर नहीं

जींद2 घंटे पहले
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जींद. कंडेला में हुई किसान महापंचायत को संबोधित करते राकेश टिकैत। - Dainik Bhaskar
जींद. कंडेला में हुई किसान महापंचायत को संबोधित करते राकेश टिकैत।
  • कंडेला खाप ने किया था 50 हजार लोगों के नाश्ते की व्यवस्था
  • महिलाएं गीत गाती तो बुजुर्ग हुक्का लेकर पहुंचे
  • वाॅलंटियर ने संभाली ट्रैफिक, नहीं लगने दिया जाम

कंडेला में बुधवार को किसान महापंचायत इतनी भीड़ उमड़ी, जितनी आयोजकों ने उम्मीद नहीं की थी। किसान आंदोलन के पहले से गढ़ रहा कंडेला कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन गढ़ बन गया। भीड़ देखकर राकेश टिकैत बोले- अब बिल वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं है।

जींद. कंडेला महापंचायत में उमड़ी भीड़, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया।
जींद. कंडेला महापंचायत में उमड़ी भीड़, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया।

राकेश टिकैत की महापंचायत के लिए जबर्दस्त तैयारी की गई थी। कंडेला गांव तिरंगा व किसान यूनियन के झंडों से रंगा नजर आया। सभी अपने वाहनों और हाथों में या तो तिरंगा झंडा या किसान यूनियन का झंडा लिए थे। युवा भी ट्रैक्टर-ट्राॅलियों में डीजे की थाप पर डांस करते हुए पहुंचे।

कंडेला खाप की तरफ से 50 हजार लोगों के लिए नाश्ते और तीन हजार लोगों के लिए देसी पकवान की व्यवस्था की गई थी। महिलाएं गांव से गीत गाते हुए आंदोलन स्थल पर पहुंचीं तो बुजुर्ग हुक्का लेकर पहुंचे। वहां हुक्का गुड़गुड़ाते रहे। मंच में जगह और बोलने का मौका न मिलने से कई खापों के प्रतिनिधि आयोजकों से बहस करते दिखे।

दीवारों और पेड़ों पर चढ़कर लोगों ने सुने टिकैत के भाषण

सुबह 10 बजे से ही लोग स्टेडियम में पहुंचने लगे थे और दोपहर 12 बजे तक स्टेडियम खचाखच भर गया था। दोपहर एक बजे के बाद राकेश टिकैत पहुंचे तो कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं थी। वह करीब एक घंटे तक रहे। लोग दीवारों, पेड़ों व आसपास के घरों से ही महापंचायत देख रहे थे।

भीड़ के कारण जो स्टेडियम के अंदर नहीं पहुंच सका, वह जहां खड़ा था, वहीं बैठ गया और वक्ताओं के विचार सुनने लगा। जो महापंचायत स्थल पर नहीं पहुंच सके, उन्होंने बीच रास्ते में ही बैठकर भाषणों को सुना। कई लोग तो तिरंगा लेकर आसपास पेड़ों पर चढ़ गए। स्टेडियम की दीवार पर दो हजार से ज्यादा लोग बैठकर भाषण सुन रहे थे।

टिकैत ने खाया : पूरी, आलू मटर की सब्जी और रायता

इस स्वागत में कंडेला खाप की तरफ से चाय-नाश्ते का इंतजाम चबूतरे पर किया गया था। लगभग 50 हजार से ज्यादा लोगों के लिए चाय और पकौड़ों की व्यवस्था की गई थी। 3 हजार से ज्यादा लोगों के लिए देसी पकवान बनाए गए थे। सुबह ही पकवान तैयार करने शुरू कर दिए थे। टिकैत ने चबूतरे पर पहुंचे ही पूरी, आलू मटर की सब्जी और रायता खाया।

आयोजन स्थल से दूर बाईपास पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था

किसान महापंचायत से जिला प्रशासन दूर रहा। केवल सिक्योरिटी व सीआईडी के कर्मचारी ही नजर आए। कैथल रोड पर बाईपास के नजदीक पुलिस ने नाका लगाया था ताकि वाहनों को डायवर्ट किया जा सके। आयोजकों ने 2 हजार वाॅलंटियर लगाए थे, जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए थे।

एक किमी पैदल चलकर पहुंचे: जाम की स्थिति बनने की वजह से किसान महापंचायत में लोग अपने वाहनों को आयोजन स्थल से लगभग एक किमी. पीछे ही खड़ा कर आए। लगभग एक किमी तक लोग पैदल चलकर ही पहुंचे।

मंच टूटने पर राकेश टिकैत बोले- भाग्यवान लोगों के टूटते हैं मंच, भीड़ ही इतनी पहुंची

टिकैत के बोलने से पहले ही मंच टूट गया। हालांकि इससे एक दो मिनट ही व्यवधान पड़ा। हुआ यह कि मंच की 50-60 लोगों की क्षमता थी। गुरनाम सिंह चढूनी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो उनके पीछे कई लोग मंच पर चढ़ गए उन्हें उतारने में धक्का-मुक्की भी हुई और गई लोग सीढ़ी से गिर भी गए।

टिकैत के आने के बाद तो मंच पर करीब 200-250 लोग मंच पर चढ़ गए, जिससे मंच टूट गया। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। इस पर टिकैत ने कहा कि मंच भाग्यशाली लोगों के टूटते हैं, क्योंकि भीड़ ही इतनी पहुंची थी जिसकी उम्मीद नहीं थी।

कंडेला आने की टिकैत ने जताई थी इच्छा: कंडेला में महापंचायत का 4 दिन पहले ही ऐलान किया गया। कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने बताया कि 28 जनवरी को रात को टीवी पर उन्होंने दिल्ली का हाल देखा तो किसानों ने रोड जाम करने का फैसला किया। देर रात को राकेश टिकैत ने फोन कर कंडेला खाप का आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस दौरान राकेश टिकैत ने गांव में आने की इच्छा जताई।

ट्रैक्टर चला सभा स्थल पर पहुंचे राकेश टिकैत

राकेश टिकैत का बांगर में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। झांझ कलां गांव के पास से मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ उनका स्वागत हुआ। यहां से खटकड़ टोल तक टिकैत ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। सभा स्थल परेशानी न हो इसके लिए 200 युवाओं की ड्यूटी लगाई गई।

महिलाओं की तरफ महिलाओं की टीम बनाकर ड्यूटी लगाई गई थी। 11 बजे से टोल के पास सभा स्थल पर भीड़ होने लगी थी। राकेश टिकैत 4 बजे के बाद पहुंचे। राकेश टिकैत के आने के बाद भी लोगों का सभा में आने का सिलसिला जारी रहा।

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