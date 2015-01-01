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कोरोना का कहर जारी:3 दिन से कोविड से रोज मौत, 12 दिन में गई 11 की जान, 41 पॉजिटिव मिले

जींदएक घंटा पहले
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शहर में घर-घर जाकर जांच करती महिला स्वास्थ्य कर्मी।

जिले में इस माह न केवल संक्रमण में तेजी आई बल्कि है मौत भी ज्यादा हो रही है। नवंबर के 12 दिनों में 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अबतक 63 मौत हो चुकी है। बीते तीन दिन से रोजाना मौत हो गई है। गुरुवार को दुड़ाना गांव निवासी 80 वर्षीय महिला करनाल के कल्पना चावला मेडिकल काॅलेज में मौत हो गई और 41 और नए केस आए।

इस माह अबतक 406 पॉजिटिव केस चुके हैं और संक्रमितों की संख्या अब 3316 हो गई है। बेंअत कौर को शुगर की बीमारी थी। हालत खराब होने पर 5 दिन पहले परिजन उसे कल्पना चावला मेडिकल काॅलेज में लेकर गए थे। वहां उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद महिला की हालत और बिगड़ गई। गुरुवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी गई।

सैंपलिंग बढ़ी, जिले में लिए गए 1533 के सैंपल

जिले में गुरुवार को कोरोना सैंपलिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 1533 लोगों के सैंपल लिए गए। इससे पहले कभी इतनी संख्या में लोगों के कोरोना सैंपल नहीं लिए गए थे। वहीं गुरुवार को 831 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें 41 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले। जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 317 हो गई है। जिले में कोरोना के अब तक 73 हजार 760 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं।

कोरोना को लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बाजार आदि में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे। इसके चलते कोरोना संक्रमण बढ़ा है। गुरुवार को जिले में 41 पॉजिटिव केस आए और दुड़ाना गांव की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। डाॅ. पालेराम कटारिया, डिप्टी सिविल सर्जन जींद।

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