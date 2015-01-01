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  • Misbehaving With The Intoxicating Substance After Making A False Pretense Of Marriage, Made Pornographic Videos And Then Got Abortion Done

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शर्मनाक:शादी का झांसा देकर नशीला पदार्थ पिला युवती से किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाई फिर करवाया गर्भपात

जींद2 घंटे पहले
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पिल्लूखेड़ा क्षेत्र के एक गांव में 23 वर्षीय युवती को उत्तरप्रदेश के एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद युवती गर्भवती हो गई। बाद में उसे एमटीपी किट देकर उसका गर्भपात करवा दिया। महिला पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक व उसके 3 रिश्तेदारों के खिलाफ दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने, एमटीपी किट देकर गर्भपात कराने सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

युवती ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कई माह पहले उसकी उत्तरप्रदेश के गांव ननहेड़ा निवासी शुभम के साथ टिक-टॉक पर दोस्ती हुई थी। जिन्होंने खुद को आर्मी में तैनात जवान बताया था। उसके बाद दोनों की मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। इसके बाद युवक शुभम ने युवती को शादी का झांसा दिया। 7 जुलाई को युवती राजकीय कॉलेज जींद में किसी कार्य से आई हुई थी। कॉलेज के बाहर शुभम, उसका दोस्त दीपक, शुभम का जीजा, शुभम का अंकल गुड्डू मिले।

जिन्होंने उसको कार में बैठा लिया और उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया। इससे वह बेसुध हो गई। उसे कार से पानीपत ले गए। जहां शुभम ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और शुभम के दोस्त दीपक ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली। जब उसने विरोध किया तो शुभम के अंकल ने उसको जातिसूचक गाली दी। उसके बाद वह घर आ गई। बाद में पता चला कि वह गर्भवती हो गई तो आरोपी युवक का जीजा उनके घर आकर एमटीपी किट दे गया। जिससे उसका गर्भपात हो गया। फिर जब आरोपी युवक से संपर्क किया तो उसने शादी करने से साफ मना कर दिया और उसको धमकी दी।

जल्द करेंगे आराेपियाें काे गिरफ्तार : डीएसपी
पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जल्द ही पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। पुष्पा खत्री, डीएसपी जींद।

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