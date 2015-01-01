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जींद:कम मिला एमएमआईवाई बजट, लास्ट ईयर मिले थे 4 करोड़, इस बार अब तक आया 2 करोड़ 31 लाख

जींद29 मिनट पहले
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कोरोनाकाल में जिला को एमएमआईवाई (मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना) का बजट पिछले साल की तुलना में अब तक कम मिल पाया है। जबकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बढ़ी दवाइयों की खपत के कारण बजट ज्यादा मिलना चाहिए था। इससे जिला स्वास्थ्य विभाग को मरीजों के लिए दवाइयां खरीदने में आसानी रहती। इतना ही नहीं पीपी मोड में सिविल अस्पताल में चल रही डायलिसिस व सीटी स्कैन के पेमेंट का समय पर भुगतान होता।

एमएमआईवाई के तहत जिला को वर्ष 2019-20 में 4 करोड़ 9 हजार रुपए का बजट मिला था। जबकि इस साल 2020-21 में जिला को दो किस्तों में 2 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट मिल पाया है। अब मौजूदा वित्त वर्ष के बचे तीन महीनों में एमएमआईवाई का ज्यादा से ज्यादा बजट मिल पाएगा। तभी जाकर जिला स्वास्थ्य विभााग को दवाई खरीदने में आसानी होगी।

वेयर हाऊस काफी कम दवाओं की सप्लाई जिला स्वास्थ्य विभाग को मिल पाती है। इसके चलते बाकी दवाइयां जिनकी सप्लाई वेयर हाऊस से नहीं मिल पाती। उनकी खरीद जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा ई-टेंडर से की जाती है। मरीजों को अस्पताल में दवाओं की कमी का सामना न करना पड़े। इसके लिए पर्याप्त एमएमआईवाई बजट मिलना जरूरी है। इसी तरह से पीपी मोड में चल रही डायलिसिस, सीटी स्कैन या दूसरी कोई सुविधा की पेमेंट भी संबंधित कंपनी को इसी बजट से की जाती है।

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