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आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हत्याकांड:जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने की थी ताई की हत्या

जींद22 मिनट पहले
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पकड़ा गया आरोपी।

शहर थाना नरवाना पुलिस ने 12 दिन पहले कस्बे के हनुमान नगर में महिला आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कमलेश की हुई हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कमलेश की हत्या जमीनी विवाद के चलते उसके ही भतीजे दिनेश निवासी सच्चाखेड़ा ने गला दबाकर की थी। पुलिस ने आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस ने एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में लगी हुई है।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसके दादा के नाम 5 एकड़ जमीन थी। जबकि उसके दादा के 3 बेटे थे। इस जमीन में से उसके दादा ने लगभग साढ़े तीन एकड़ जमीन उसके नाम करा दी थी। इसी को लेकर उनका व उसकी ताई कमलेश का आपस में झगड़ा रहता था। इन दिनों उनका परिवार भी नरवाना के सुभाष नगर में रह रहा है।

5 दिसंबर शाम को जब वह उसके ताई के घर गया था तो वह अकेली ही घर पर थी। इसके बाद उसकी ताई के साथ उसकी जमीन को लेकर ही कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इस पर उसने ताई का गला दबाकर हत्या कर दी। जब उसका 5 दिसंबर को हुई हत्या, सीसीटीवी फुटेज में दिखा आरोपी का चेहरा
ताऊ सतविंद्र घर पहुंचा तो उसी दौरान वह दूसरे दरवाजे से निकल कर बाइक पर सवार होकर मौके से भाग गया।

5 दिसंबर की शाम को आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कमलेश का पति ड्यूटी से लौटा था पत्नी का शव किचन में पड़ा मिला। मुंह पर चोट के निशान थे और नाक-कान से खून भी निकला था। घर की लाइटें बंद थी। सतविंद्र घर पहुंचा गली में एक बाइक खड़ी दिखाई दी। अंदर मृत पड़ी पत्नी को देखकर बाहर आया तो बाइक नहीं मिली। पड़ोसियों ने बताया कि युवक बाइक से आया था। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की। आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पुलिस हत्यारे तक पहुंच पाई। पुलिस ने आरोपी दिनेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात के बारे में पुलिस के सामने उगल दिया।

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