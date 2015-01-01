पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कड़ाके की ठंड:अब अधिकतम तापमान में आई कमी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली कोल्ड वेव से बढ़ी ठिठुरन

जींद32 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

लगातार पांचवे दिन गुरुवार को जिला में कड़ाके की ठंड पड़ी। दिन में धूप निकलने के बाद भी ठंड से कोई राहत नहीं मिल रही। इसका कारण अधिकतम तापमान में आई कमी और कोल्ड वेव का चलना है। गुरुवार को जिला का अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो कि सामान्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस कम है।

इसी तरह से गुरुवार को न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और यह 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं दिन भर 4.1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नॉर्थ-वेस्ट दिशा की और से कोल्ड वेव चली। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। इस दौरान मौसम खुश्क रहने और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है।

राहत ये

धुंध नहीं पड़ी, दिन भर खिली रही धूप पड़ रही कड़ाके की ठंड में गुरुवार को राहत यह रही कि सुबह के समय धुंध नहीं पड़ी। इस दौरान बादल छाए हुए थे और हवा की स्पीड भी तेज थी। इसके बाद सुबह 10 बजे धूप निकली और फिर दिनभर धूप खिली रही।

आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। इस दौरान न्यूनतम व अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। सुबह के समय धुंध छाने की भी संभावना है। डा. मदनलाल खीचड़, इंचार्ज कृषि मौसम विभाग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें