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शहर में नहीं पार्किंग, बढ़ रहा जाम:बाजार में एक ही पार्किंग, वो भी फुल, सड़कों पर वाहन खड़ा कर रहे चालक

जींद3 घंटे पहले
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  • त्याेहारी सीजन को देखते हुए नगर परिषद ने अब तक नहीं की अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था

शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपना चार पहिया वाहन लेकर बाजार में ही खरीदारी करने के लिए आए तो पहले उसे पार्किंग के लिए जगह तलाशनी पड़ती है। बाजार में रैन बसेरा के पास केवल एक ही पार्किंग है और उसमें भी चार पहिया वाहन मात्र 20 से 25 खड़ा हो सकते हैं। इसमें आसपास के दुकानदार अपना वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे आने वाले लोगों को परेशानी होती है। आसपास पार्किंग न होने के कारण लोग सड़क किनारे ही वाहन खड़ा कर खरीदारी करने को मजबूर हैं।

त्याेहारी सीजन को देखते हुए इस बार नगर परिषद की तरफ से अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि पिछले दो वर्षों से हर बार शहर में अस्थायी पार्किंग नगर परिषद द्वारा बनाई जाती थी ताकि खरीदारी करने आए लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बाजार में चार पहिया वाहन चालकों की एंट्री बंद कर दी गई है।

ऐसे में आसपास खाली पड़े प्लाॅट या फिर सड़क के किनारे ही पार्किंग का रूप ले रहे हैं। इस कारण मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बन जाती है। पुरानी कचहरी रोड, रानी तालाब, गोहाना रोड, टाउन हाल, एसडी स्कूल, आसरी गेट से पुरानी कचहरी रोड के बीच वाहनों को खड़ा किया जा रहा है, जिससे यहां जाम लगा रहता है।

7 किलोमीटर में केवल तीन पार्किंग एरिया

शहर के 7 किलोमीटर के हिस्से में मात्र तीन पार्किंग एरिया है। इसमें एक पार्किंग कोर्ट परिसर में वकीलों की है। दूसरी पार्किंग लघु सचिवालय में और तीसरी पार्किंग रैन बसेरा के पास नगर परिषद ने बनाई हुई है। तीनों पार्किंग पेड है, लेकिन नप की बाजार में स्थित पार्किंग काफी समय से खाली है।

जून तक शुरू हो सकती है तीन बड़ी पार्किंग

नगर परिषद द्वारा अगले साल जून 2021 तक तीन और पार्किंग शुरू की जा सकती है। एक पार्किंग टाउन हाल पर बन रहे शॉपिंग काॅम्प्लेक्स में बनेगी। गोहाना रोड पर बन रहे एमसी कार्यालय में दो पार्किंग बनेंगी। इसमें एक ग्राउंड फ्लोर और एक बेसमेंट में रहेगी।

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