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कोरोना संक्रमण:हिसार में दाखिल पीयन की हुई मौत, जुलाना सीएचसी के 4 डॉक्टरों सहित 34 पॉजिटिव

जींद3 घंटे पहले
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एक दिन के अंतराल के बाद शनिवार को फिर से जिले में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। कृष्णा काॅलोनी निवासी 47 वर्षीय कृष्ण की शनिवार को हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई। कृष्ण हिसार जिले के राखी गढ़ी गांव स्थित आईटीआई में पीयन की नौकरी करता था। जिले में कोरोना से मरने वालों की अब कुल संख्या 59 हो गई है। वहीं शनिवार को जिले में 922 सैंपल की आई रिपोर्ट में कोरोना के 34 पॉजिटिव केस सामने आए।

इनमें जुलाना सीएचसी के 4 डॉक्टर शामिल हैं जो पिछले काफी दिनों से सैंपलिंग में लगे हुए थे। इससे पहले सीएचसी का एक डेंटल सर्जन पॉजिटिव पाया गया था। जिले में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3132 हो गई है। जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 249 हो गई है। वहीं शनिवार को जिले में 685 लोगों के सैंपल लिए गए। अब 1570 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है।

आईटीआई पीयन को फेफड़ों में थी दिक्कत

शहर की कृष्णा काॅलोनी निवासी कृष्ण कुमार को पिछले कई दिनों से फेफड़ों में दिक्कत दी। इसके बाद 28 अक्टूबर को परिजन उसे हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। इसी दौरान कृष्ण का कोरोना टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कई दिनों के उपचार के बाद भी उसकी हालत लगातार बिगड़ती रही। शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई और इसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी गई।

जुलाना सीएचसी में दूसरी जगहों से बुलाने पड़े डॉक्टर

कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चार मेडिकल ऑफिसर की कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव आई है। इसके चलते मरीजों के उपचार के लिए लिजवाना पीएचसी से चिकित्सक बुलाना पड़ा। सीएचसी के अभी तक 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। सभी को होम आइसोलेट किया गया है। पॉजीटिव पाए गए सभी चिकित्सक कोरोना के सैंपल लेते थे। एसएमओ डाॅ. नरेश वर्मा ने बताया कि चारों डाॅक्टराें को होम आइसोलेट किया है। ओपीडी और इमरजेंसी सेवा के लिए पीएचसी के चिकित्सकों को बुलाया गया है।

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