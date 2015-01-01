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फेस्टिवल सीजन:दो दिन धनतेरस मना रहे लोग, बाजारों में बढ़ी खरीदारी

जींद25 मिनट पहले
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फेस्टिवल सीजन इस बार दुकानदारों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। लोग दो दिन धनतेरस मनाकर बाजार में वस्तुओं की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इससे दुकानदारों में काफी खुशी छाई हुई। बाजार में सुबह 9 बजे से भीड़ होनी शुरू हो गई और दिनभर ऐसे ही लोगों की खरीदारी जारी रही। अब शुक्रवार को भी धनतेरस मनाई जा रही है और इससे शुक्रवार काे बाजार में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ेगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने बाजार के मेन एंट्री पॉइंट पर हर आने-जाने वाले शख्स पर नजर रखी।

बाजार में भारी भीड़ खरीदारी के लिए पहुंची, लेकिन अधिकतर लाेग बगैर मास्क के ही पहुंचे थे। इस पर शहर थाना पुलिस ने महामारी के मद्देनजर बाजार में जो भी बगैर मास्क के दिखाई दिया उसका चालान कर दिया। इससे जो लोग मास्क नहीं लगाकर बाजार में पहुंचे थे उनमें हड़कंप मच गया। बाजार में लोगों काे मास्क नहीं मिले तो रूमाल की खरीदारी कर डाली और देखते ही देखते बाजार से रूमाल भी कम हो गए।

फेस्टिवल सीजन के उपलक्ष्य में लोगों ने दुकानों के बाहर सस्ते दाम की वस्तुओं की स्टाल लगाई और इन स्टालों को लोगों ने खूब सराहा और खरीदारी की। बाजार में सस्ते दाम में जर्सी, जींस पैंट, जूते, महिला पर्स, सोल, महिला स्वेटर, बच्चों के कपड़े व महिलाओं के सूट की स्टालें लगी हुई थी। इनमें से सबसे ज्यादा जूते व बच्चों के कपड़ों की खरीद हुई।

शहर में बने जाम के हालात

खरीदारी के लिए हजारों की संख्या में बाजारों में पहुंच गए और इससे शहर में दिनभर जाम के हालात बने रहे। इसमें सबसे ज्यादा बाजार के साथ लगते रानी तालाब, गोहाना रोड, रोहतक रोड, भिवानी रोड व रुपया चौक पर जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

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