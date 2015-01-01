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फेस्टिवल सीजन:रोडवेज में कई रूट पर लोगों काे एक घंटे तक करना पड़ा बस का इंतजार

जींद2 घंटे पहले
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फेस्टिवल सीजन के चलते रोडवेज में गुरुवार को यात्रियों की खूब भीड़ रही। इस कारण कई रूट के बूथ पर एक-एक घंटे से ज्यादा बसें नहीं लग सकी। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बूथों पर तो यात्रियों ने बस की बांट देखकर प्राइवेट वाहनों में सफर किया। इससे रोडवेज की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई रही।

रोडवेज प्रशासन ने फेस्टिवल सीजन को देखते हुए अलग-अलग रूटों के लिए अतिरिक्त बसों की तैयार की गई थी, लेकिन यह तैयारी भी रोडवेज की अधूरी साबित हुई। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी रोहतक, गोहाना, असंध व पानीपत रूट के यात्रियों को हुई। यात्रियों को बस नहीं मिलने के कारण बस स्टैंड परिसर के अंदर ही बैठकर बस का इंतजार करने पड़ा। इसके बाद एक बाद एक बूथ खाली होते गए और रोडवेज के कर्मचारी खाली बूथ पर बसें लगाने के लिए बस ढूंढते रहे। लेकिन बस नहीं मिल सकी। इससे बस स्टैंड परिसर के पूछताछ केंद्र पर लोगों ने जानकारी लेनी चाही कि बस किस समय आएगी लेकिन कोई स्टीक जवाब नहीं मिल सका।

हर बूथ पर बैकअप के तौर पांच-पांच बसें अतिरिक्त

बूथ पर बैकअप के तौर पर पांच-पांच बस अतिरिक्त तैयार की गई थी लेकिन रोहतक व गोहाना रोड पर अधिक भीड़ होने के कारण सभी बैकअप बसों को चलाना पड़ा। इससे अन्य रूट पर बस सेवा नहीं मिल सकी।

इन रूटों पर रही परेशानी

जींद-रोहतक, जींद-गोहाना, जींद-पानीपत, जींद-असंध, जींद-बरवाला, जींद-भिवानी, जींद-हांसी और जींद-चंडीगढ़।

डिमांड के अनुसार चलाई गई बसें : बिजेंद्र सिंह

फेस्टिवल सीजन के चलते भीड़ अधिक रही और सभी बसों को चलाया गया। जिसमें कई रूट पर सवारियों के डिमांड के अनुसार चलाया गया। किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी।-बिजेंद्र सिंह, जीएम रोडवेज जींद।

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