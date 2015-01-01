पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

समस्या:सीवरेज ओवरफ्लो और टूटी सड़कों को लेकर लोगों ने लगाया जाम

जींद14 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • विधायक ने लोगों को 15 दिन में समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दे खुलवाया जाम

पिछले कई माह से सीवरेज ओवरफ्लो व सड़क में गड्ढों से परेशान भिवानी रोड के लोगों ने शनिवार शाम को जींद-भिवानी रोड पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लगभग आधे घंटे तक यहां जाम रहा। जींद के विधायक डॉ. कृष्ण मिड्ढा, पीडब्ल्यूडी और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए। विधायक ने आश्वासन दिया कि 15 दिन में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। यदि फिर भी समाधान नहीं होता है तो मैं खुद यहां धरने पर बैठ जाऊंगा।

पिछले कई माह से भिवानी रोड पर सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा रहता है। कई-कई फीट तक पानी जमा हो जाता है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। स्थानीय लोग कई बार अधिकारियों से मिलकर गुहार लगा चुके थे, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया था। शनिवार शाम को भिवानी रोड दुकानदार व आसपास के लोग एकत्रित हो गए और समस्या को लेकर जींद-भिवानी रोड पर जाम लगा दिया।

अनिल, मुकेश, हरीश, प्रवीण ने बताया कि रोड पर सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या कई माह पुरानी है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर डीसी तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। इसके अलावा सड़क पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे आए दिन हादसा होता रहता है। इसके लिए भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से गुहार लगाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी के चलते अब लोगों का धैर्य जवाब दे गया और लोगों ने जाम लगा दिया। जाम से वाहन चालकाें काे परेशानी का सामना करना पड़ा।

पिछले कई माह से सीवरेज की समस्या के कारण परेशानी चल रही है। मैं कई बार अधिकारियों से मिलकर समाधान की मांग कर चुकी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। -शोभा गोयल, पार्षद वार्ड 31

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें