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रोष:शिक्षकों पर थोपे जा रहे एप के विरोध में प्राइमरी टीचर 23 को निकालेंगे जुलूस

जींदएक घंटा पहले
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शिक्षक तालमेल कमेटी के आह्वान पर हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खंड प्रधान जसविंद्र की अध्यक्षता में पिल्लूखेड़ा स्कूलों का दौरा किया। जिला महासचिव सतीश सरोहा ने बताया कि 23 नवंबर को नेहरू पार्क में इकट्ठे होकर शिक्षकों पर थोपे जा रहे एप विरोध में व शिक्षकों की जायज मांगों के लिए सभी शिक्षक संगठनों के साथ जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद मौलिक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र सौंपा जाएगा। इस अवसर पर दिनेश भनवाला, जगबीर हुड्डा, रमेश, विवेक शर्मा मौजूद रहे।

घेराव को सफल बनाने के लिए किया विचार-विमर्श

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, भारतीय किसान यूनियन व बिनैन खाप की बैठक बिनैन खाप के चबूतरे पर हुई। इसकी अध्यक्षता खाप के प्रधान नफे सिंह नैन ने की। बैठक में किसान विरोधी मजदूर विरोधी तीनों काले कानूनों, बिजली बिल 2020 तथा पर्यावरण के नाम से किसानों पर किए जा रहे दबाव के विरोध में 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने पर विचार किया गया।

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंद्र घासीराम ने कहा कि बिनैण खाप के समर्थन के साथ दिल्ली घेराव को लेकर अलग-अलग कमेटियां बनाई गई। जो गांव-गांव जाकर किसानों को दिल्ली घेराव आंदोलन में शामिल होने की अपील करेंगे। बैठक में मुख्यत भारतीय किसान यूनियन प्रांतीय अध्यक्ष जोगिंदर घासीराम नैन, जियालाल महासचिव हरियाणा, गंगा सिंह एक्स सरपंच जुलेहड़ा, अंग्रेज सिंह नैन, सरपंच हरपाल सिंह , मास्टर चांद बहादुर, सूबे सिंह आर्य, कक्कड़ सिंह मौजूद रहे।

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