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निर्माण कार्य:दो दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने बनाई सड़क को फिर खोद डाला

जींदएक घंटा पहले
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हाल ही में मिनी बाईपास सड़क को बनाया गया था, जिसे फिर खोद दिया गया। आरोप है अमरुत योजना के तहत डाली जा रही पाइप लाइन के मैनहोल के कनेक्शन के लिए खोदा गया है। कनेक्शन करने के बाद दोबारा मिट्टी से ढक दिया गया, जबकि ठेकेदार का कहना है कि यह सड़क उनके द्वारा नहीं खोदी गई। पीडब्ल्यूडी अधिकारी इसे नगर परिषद की लापरवाही मानते हुए नोटिस जारी करने की बात कह रहे हैं।

मिनी बाईपास पर अमरुत योजना के तहत पाइप लाइन बिछाई गई थी। मार्च 2020 में नगर परिषद की तरफ से पीडब्ल्यूडी को एनओसी दे दी थी कि उनका काम पूरा हो चुका है। पिछले कई माह से रोड खाली था, लेकिन सड़क नहीं बनी थी ताकि मिट्टी दब जाए। अब दो दिन पहले ही यहां पर पीडब्ल्यूडी बीएंडआर ने यहां पर सड़क का निर्माण करवाया था।

सड़क निर्माण हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दालमवाला होटल के सामने एक बार फिर से सड़क को किसी ने खोद डाला और मैनहोल के कनेक्शन किए गए और पाइप दबाया गया। इसके चलते कई फीट तक सड़क को उखाड़ा गया। कनेक्शन करने के बाद मिट्टी को दबा दिया गया, लेकिन सड़क नहीं बनाई गई। ऐसे में पीडब्ल्यूडी बीएंडआर को नुकसान हुआ है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा नगर परिषद को दोषी ठहराया जा रहा है और नगर परिषद को नोटिस देकर रोड कट के लिए नोटिस देने की तैयारी की जा रही है।

हाल ही में मिनी बाईपास पर सड़क बनाई थी। उसे अमरुत योजना के ठेकेदार ने कनेक्शन करने के लिए तोड़ दिया है। उसके नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। उसका नोटिस नगर परिषद को दिया जाएगा। सत्यवीर, जेई, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, जींद।

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