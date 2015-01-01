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रोडवेज:कोरोना काल के पिछले 6 माह में रोडवेज को 20 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान

जींदएक घंटा पहले
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  • अब घाटे से जींद डिपो को उबारने के लिए जीएम को दिए आदेश, बनेगी रणनीति
  • प्रतिमाह 3 से 5 करोड़ का नुकसान, मुख्यालय ने मांगी नुकसान की जानकारी

कोरोना काल के पिछले 6 माह में रोडवेज को 20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इस घाटे के बारे में मुख्यालय ने प्रदेशभर के सभी जीएम से जानकारी मांगी है कि कोरोना काल में कितना घाटा हुआ है। इसके बाद रोडवेज ने आकलन शुरू कर दिया और जींद डिपो व सब डिपो मिलकर 20 करोड़ रुपए का घाटा सामने आया है। इस घाटे से रोडवेज को उभारने के लिए जीएम को रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। फिलहाल रोडवेज की पिछले कुछ दिनों में व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। इससे जल्द ही घाटे को रिकवर किया जाएगा।

कोरोना काल में हर माह 3 से 5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब इस घाटे से निपटने के लिए रोडवेज मुख्यालय ने प्रदेश के सभी डिपो के जीएम को आदेश दिए है कि वह अपना आमदनी को बेहतर करे और अपने-अपने डिपो को घाटे से उबारा जाए। इसके लिए जीएम बिजेंद्र सिंह ने काम भी शुरू कर दिया है। अब घाटे से उबरने के लिए बसों को ऐसे रूट पर लगाया जा रहा है। जहां से अच्छी कमाई निकल सके। इसके लिए कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है और जिस भी रू ट पर ज्यादा सवारियां नजर आती है। उस रूट पर बसें चलाई जा रही है। इससे भैया दूज से आज तक रोडवेज की कमाई 14 से ज्यादा हो रही है जो आगे घाटे को कम करेगा।

एक माह में 3 बार बदली जा चुकी है रोटेशन
रोडवेज ने घाटे से उबरने के लिए एक माह में 3 बार रोटेशन बदल चुके है जो काफी है। इससे रोडवेज को अब सभी रूट पर अच्छी कमाई आ रही है। किमी. स्कीम की बसें चलने के बाद भी रोडवेज को दूसरे रूट पर बसों की संख्या बढ़ाने के लिए ऑप्शन मिल गया जो घाटे के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

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