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समस्या:सफाई न होने के कारण सेक्टर-8 में बंद हुई सीवरेज लाइन, हुडा दोबारा डाल रहा सीवरेज पाइप

जींद27 मिनट पहले
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  • अगले सप्ताह तक यह काम पूरा हो जाएगा, लोगों को मिलेगी राहत

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर-8 में सीवरेज लाइन ब्लाक हो गई है। अब वहां पर नई सीवरेज लाइन डाली जा रही है। इसके अलावा सेक्टरों में जहां भी सीवरेज लाइन ब्लाक होगी, उसे चेक करके बदला जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से यह काम शुरू कर दिया गया है। इससे लोगों को राहत मिलेगी।

सेक्टर-8 में कई जगहों पर सीवरेज लाइन की हालत खराब हो चुकी थी। अंदर काफी मिट्टी व गंदगी भरी थी। इसके चलते लाइन ब्लाक हो गई थी। सेक्टर 8 के लोग कई बार इसकी शिकायत कर चुके थे। आए दिन तीन-चार शिकायतें आ रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए हुडा के कर्मचारियों ने इसकी जांच की तो सामने आया कि कई जगह से लाइन ब्लाॅक हो चुकी है। इस कारण सीवरेज का पानी आगे नहीं जा रहा है। इसके चलते हुडा ने इस लाइन को बदलने का निर्णय लिया था। अब लाइन को बदलने का काम शुरू कर दिया गया है।

सेक्टर 8 में पॉलीक्लीनिक से आगे पार्क के चारों तरफ सीवरेज लाइन को बदला जा रहा है। जेसीबी की सहायता से गहरे गड्ढे खोदकर उनमें पाइप दबाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी पाइप लाइन डाली जा रही है। अगले सप्ताह तक यह काम लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसे चालू कर दिया जाएगा। सीवरेज लाइन का सेक्टरों में बुरा हाल है। सेक्टर 8 के अलावा 6, 7 व 9 में भी सीवरेज लाइन में आए दिन रुकने की शिकायते आती रहती हैं। इसके चलते सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में जमा हो जाता है।

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