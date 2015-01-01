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राष्ट्रीय कैंसर जागरूकत कार्यक्रम:धूम्रपान और शराब का सेवन दे सकता है कैंसर को बढ़ावा : डॉ. भोला

जींद10 मिनट पहले
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जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में सीएमओ के दिशा-निर्देशन में शनिवार को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डिप्टी एमएस डाॅ. राजेश भोला ने की, जबकि वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉ. रमेश पांचाल, एनसीडी इंचार्ज डाॅ. संदीप लोहान, चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंजू अग्रवाल मौजूद रहे। डॉ. भोला ने लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि इंसान का शरीर एक मशीन की तरह होता है, जो दिन-रात कार्य करता है।

एनसीडी इंचार्ज डॉ. संदीप लोहान ने कहा कि कैंसर शरीर की आधारभूत इकाई काेशिका को प्रभावित करता है, किसी भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति में तरह-तरह के कई लक्ष्ण हो सकते हैं। चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंजू अग्रवाल व वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉ. रमेश पांचाल ने बताया कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे के सेवन से मुंह का कैंसर, फेफड़ों में कैंसर, गले का कैंसर, शराब का अधिक सेवन करने वाले व्यक्ति को लीवर में कैंसर व किडनी कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। इस मौके पर स्टाफ नर्स सुनीता, पूजा, फिजियोथेरेपिस्ट शीतल मौजूद रहे।

कैंसर समाज के लिए अभिशाप : राकेश
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर कालवा में आमजन को कैंसर के बारे में जागरूक किया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता राकेश बूरा ने बताया कि कैंसर हमारे समाज के लिए अभिशाप है। कैंसर निरंतर असमय मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। हमारे जीवन का आधार कोशिका होती है जो अपना जीवन काल पूरा करती है और नष्ट हो जाती है और नई कोशिकाएं बनती है। यह स्थिति सामान्य होती है, लेकिन जब कोई कोशिका नियन्तरीत होकर विकसित होती रहती है तो कैंसर का रूप धारण कर लेती है।

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