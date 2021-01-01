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सख्ती:स्वास्थ्य विभाग की टीम को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दी शाबाशी, सीएमओ बोले और तेज किया जाएगा छापेमारी अभियान

जींद2 घंटे पहले
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जींद. पीएनडीटी से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करते सिविल सर्जन डाॅ. मंजीत सिंह। - Dainik Bhaskar
जींद. पीएनडीटी से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करते सिविल सर्जन डाॅ. मंजीत सिंह।
  • जिले में 40 अल्ट्रासाउंड सेंटरों में से 20 की हो चुकी है जांच

सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राकेश गुप्ता ने पिछले दिनों में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पीएनडीटी की 2 सफल रेड करने पर शाबाशी दी है। मंगलवार देर शाम को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आगे भी टीम को इसी तरह से भ्रूण लिंग जांच करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

इधर बुधवार को सिविल सर्जन डाॅ. मंजीत सिंह ने पीएनडीटी से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए छापेमारी अभियान को और तेज किया जाएगा।

पिछले दिनों एक आशा वर्कर छापेमारी अभियान के दौरान दलाली करते पाई गई थी उसे टर्मिनेट कर दिया गया है। अगर भविष्य में इस तरह की कार्यवाही में किसी कर्मी की गलत संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आगे क्या : अल्ट्रासाउंड और एमटीपी केंद्रों की होगी जांच

सिविल सर्जन डाॅ. मंजीत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए पीसी पीएनडीटी एक्ट लागू किया गया है। इस एक्ट की जिले में अक्षरस: पालना सुनिश्चित की जा रही है। अल्ट्रासाउंड व एमटीपी केंद्रों की लगातार जांच की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई भ्रूण हत्या न हो, अब तक जिले में स्थापित 40 केंद्रों में से 20 केंद्रों की जांच की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि पीसी पीएनडीटी एक्ट की जानकारी देने के लिए एएनएम व स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 6 प्रशिक्षण कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। इस एक्ट की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर अब आशा वर्करों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण देने के लिए सीएचसी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करवाएं जाएंगे।

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