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कोविड-19:कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 4840, सीआरएस में 6 कर्मचारियों सहित 31 मिले पॉजिटिव

जींद21 मिनट पहले
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जिला में कोरोना संक्रमण जारी है। गुरुवार को 997 सैंपल की आई रिपोर्ट में 31 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 6 कर्मचारी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के हैं। इन कर्मचारियों के 15 दिसंबर को यूनिवर्सिटी में कैंप लगाकर सैंपल लिए गए थे। जिले में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4840 हो गई। जबकि एक्टिव केसों की संख्या 252 पहुंच गई है। जबकि 4489 व्यक्ति कोरोना को मात दे चुके हैं।

जिला में अब तक कोरोना संक्रमण से 82 लोगों की जान जा चुकी हैं। गुरुवार को जिला भर में 1159 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। जबकि अब तक जिला में 1 लाख 33 हजार 362 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डा. पालेराम कटारिया का कहना है कि गुरुवार को कुल 31 पॉजिटिव केस जिला में आए जिनमें 6 कर्मचारी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के हैं। जिला में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 4840 हो गई है।

103 विद्यार्थियों को दिए मेडिकल सर्टिफिकेट

अलेवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों द्वारा पिछले चार दिनों से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांचकर मेडिकल रिर्पोट दी जा रही है। सीएचसी व इसके अंर्तगत लगने वाली ढाठरथ पीएचसी में गुरुवार को चिकित्सकों द्वारा 41 विद्यार्थियों के कोरोना सेंपल व 103 विद्यार्थियों का तापामन चैक कर मेडिकल सर्टिफिकेट दिए गए। एमओ डॉ. अरुण ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी स्कूल खोलने व दसवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियोंं की क्लास लगाने के लिए तापमान चेककर मेडिकल रिपोर्ट लेने के बाद ही स्कूल में प्रवेश कराने के आदेश दिए गए है।

सीएचसी व इसके अंतर्गत लगने वाली ढाठरथ पीएचसी में पिछले चार दिनों से सैंपल लेकर विद्यार्थियों को मेडिकल रिपोर्ट दी जा रही है। विद्यार्थियों का चेकअप करने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल रिपाेर्ट भी बनाकर दी जा रही है। अलेवा सीएचसी मेें डॉ. अमित, डॉ. सुमिति व ढाठरथ में डॉ. अशोक द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर विद्यार्थियों का तापमान चेक कर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं।

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