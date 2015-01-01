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फैसला:जींद में आतिशबाजी नहीं होगी, एनसीआर के चलते लगा प्रतिबंध

जींद8 मिनट पहले
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डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि एनजीटी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते एनसीआर क्षेत्र में पटाखे चलाने व पटाखों की बिक्री पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है। जिला जींद भी एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। डीसी ने जिले में सात ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं।

ऐसे में जिले में आतिशबाजी व पटाखे नहीं चला सकते। डीसी ने अपील करते हुए कहा है कि युवा वर्ग दीपावली पर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखे न चलाएं। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, जो हम सभी नागरिकों की सेहत के लिए घातक है। उन्होंने आमजन से दीपावली पर घी के दीये जलाने की अपील की है, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध हो और पटाखों व आतिशबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके।

हवा की स्पीड बढ़ी तो प्रदूषण में आया सुधार, एक्यूआई पहुंचा 305 पर

जिले में लगातार अब प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। गुरुवार को हवा की स्पीड में बढ़ोतरी हुई तो जिले के एक्यूआई में और कमी आई। इस दाैरान जिले का एक्यूआई 305 रहा और दिनभर मौसम साफ रहा। गुरुवार को दिनभर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चली। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में पछुवा हवा चलेगी और इससे मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय हलकी धुंध छा सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में भी अब लगातार कमी आ रही है इससे ठंड में इजाफा हो रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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