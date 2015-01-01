पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बेखौफ बदमाश:मकान को ऊंचा उठाने के लिए लगाए गए 170 जैक में से 40 ले गए चोर

जींद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर के पटेल नगर स्थित एक मकान को ऊंचा उठाने के लिए लगाए गए 170 जैक में से 40 जैक चोर जान की परवाह न करते हुए निकालकर ले गए। ठेकेदार ने चोरी की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जुलानी निवासी दिलबाग ने पटेल नगर में 2 हजार स्क्वायर फीट में 2 मंजिला मकान बनाया हुआ है।

मकान का लेवल गली से नीचा होने के चलते उन्होंने गांव पेटवाड़ निवासी कुलबीर को मकान ऊंचा उठाने का ठेका दिया हुआ है। पिछले कई दिनों से कुलबीर मजदूरों के साथ जैकों की सहायता से मकान को ऊंचा उठा रहे हैं और लगभग ढाई फीट तक सुरक्षित रूप से मकान को उठाया जा चुका है। मकान में 170 जैकों का प्रयोग किया गया था। शुक्रवार रात को चोर मकान को ऊंचा उठाने के लिए लगाए गए जैकों में से 40 जैकों को चोरी कर ले गए।

घटना का उस समय पता चला जब सुबह मजदूरों और मिस्त्रियों का ध्यान जैकों की तरफ गया। जब उन्होंने जैकों की गिनती की तो 40 जैक कम पाए गए। इसके बाद पुलिस को इसकी शिकायत दी गई। पटियाला चौक चाैकी प्रभारी नफे सिंह ने बताया कि उन्होंने मौके का मुआयना कर लिया गया है। पुलिस ने ठेकेदार कुलबीर की शिकायत मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें