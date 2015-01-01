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मनोज हत्याकांड:हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित, पुलिस का दावा जल्द आरोपी होंगे गिरफ्तार

जींदएक घंटा पहले
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बीबीपुर गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस मामले में पुलिस ने तीन टीमों का गठन किया और जगह-जगह छापेमारी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें 2 टीम सीआईए और एक सदर थाना पुलिस की टीम बनाई गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अमित, सतीश, मोहित, राममेहर, जसमेर, धर्मबीर, उमेद, राजेश की पत्नी और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बीबीपुर गांव निवासी 21 वर्षीय युवक मनोज 19 नवंबर सुबह अपने 2 अन्य साथियों के साथ दौड़ लगाने के लिए घर से निकला था। मनोज और उसके साथी गांव से बहबलपुर जाने वाली सड़क पर दौड़ लगा ही रहे थे। इस दौरान पीछे से आए 2 युवकों ने मनोज की पीठ पर गोली मार दी थी। फायर होते ही मनोज के साथी भाग खड़े हुए।

इस दौरान हमलावरों ने मनोज पर 2 अन्य गोली दाग दी थी। इनमें एक गोली मनोज की छाती और दूसरी बाजू पर जा लगी थी। इससे मनोज की मौके पर ही मौत हो गई थी।पुलिस ने इस मामले में अमित, सतीश, मोहित, राममेहर, जसमेर, धर्मबीर, उमेद, राजेश की पत्नी और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।

गिरफ्तारी के लिए दी जा रही दबिश

पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है। आरोपियों की तलाश के लिए तीन टीमों का गठन किया है। इसमें 2 टीम सीआईए और एक सदर थाना पुलिस की टीम बनाई गई है। जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। -दिनेश कुमार सदर सदर प्रभारी, जींद

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