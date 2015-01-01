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शराब का अवैध कारोबार:कच्ची शराब की दो भट्‌ठी पकड़ी, अवैध शराब बेचते 7 गिरफ्तार

जींद3 घंटे पहले
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सोनीपत और पानीपत में शराब पीने के बाद हुई मौत के बाद जिले में भी पुलिस और आबकारी विभाग हरकत में आया है। शुक्रवार को छापामारी अभियान शुरू हो गया है। पुलिस अलग-अलग जगहों पर 7 लोगों को शराब के साथ पकड़ा है, जबकि रोहड गांव में शराब की भट्ठी पकड़ी गई। यहां से कई लीटर लाहन बरामद किया। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार तक शराब के 160 सैंपल जांच के लिए लैबोरेटरी भेजे जा चुके हैं।

जिले में गांव से शहर शराब के अवैध खुर्दों की भरमार है। शराब माफिया दूसरे जिलों या फिर दूसरे क्षेत्र के ठेकेदार से शराब खरीदकर इन्हीं अवैध खुर्दो पर शराब बेच रहे हैं। शराब का अवैध कारोबार करने वाले इन लोगों पर पुलिस ने भी पिछले दिनों में कार्रवाई की है। लेकिन यह धंधा उसी रूप में जारी है। जनवरी से लेकर अब तक 314 दिन में पुलिस ने इस अवैध कारोबार से जुड़े 403 लोगों पर केस दर्ज कर 427 लोगों को पकड़ा है। इनसे 25 हजार शराब व बीयर की बोतल बरामद की हैं। उधर, जुलाना क्षेत्र के गांव किलाजफरगढ़ से पुलिस ने 40 बोतल अवैध शराब सहित फरमाना खास निवासी कृष्ण को गिरफ्तार किया है।

कई गांवों में निकाली जाती है देसी शराब

जिला में सफीदों व नरवाना क्षेत्र के कई गांव ऐसे भी हैं। जहां ग्रामीण जान पर खेलकर देसी शराब निकालते हैं। पिछले दिनों में पुलिस ने देसी शराब की 1405 बोतल, कई लीटर लाहन व 16 चलती भट्ठी को पकड़ा है।

फूड सेफ्टी विभाग क्यों नहीं कर रहा सैंपलिंग

सरकार ने फूड सेफ्टी विभाग को भी शराब की सैंपिलिंग करने की पावर दी गई है लेकिन सैंपलिंग नहीं करता। पिछले वर्ष जब जिले में फूड सेफ्टी विभाग द्वारा शराब की सैंपलिंग करने का कार्य शुरू किया था तो ठेकेदारों ने विरोध कर दिया था। इसके बाद सैंपलिंग फूड सेफ्टी विभाग द्वारा नहीं की गई।

हर जगह पर होगी सैंपलिंग: डीईटीसी

जिला में शराब का अवैध कारोबार करने वालों पर विभाग व पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों में काफी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। शराब ठेकों पर शराब की क्वालिटी जांचने के लिए सभी इंस्पेक्टर को सैंपलिंग करने के आदेश दिए गए हैं। -रणधीर सिंह, डीईटीसी जींद।

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