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चोरी:अलमारी की चाबी लगाने के बहाने दो युवकों ने जेवरात और नकदी चुराई

जींदएक घंटा पहले
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अर्बन एस्टेट स्थित एक घर से अज्ञात लोग सोने के जेवरात और 50 हजार रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात का उस समय पता चला जब करवाचौथ के दिन बहू ने पहनने के लिए जेवरात मांगे। पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अर्बन एस्टेट के रमेशचंद्र मलिक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 अक्टूबर को उनके घर के बाहर ताले-चाबी लगवाने वाले 2 सरदार युवक घूम रहे थे।

उसकी पत्नी ने घर की अलमारी की चाबी लगवाने के लिए दोनों को बुलवा लिया। इसके बाद उन्होंने अलमारी की चाबी लगा दी और उसकी पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। उसने आरोप लगाया कि जब उसकी पत्नी रसोई से पानी लेने के लिए चली गई तो दोनों ने अलमारी खोलकर उसमें रखा एक नेकलेस, लाॅकेट, एक कंठी और 50 हजार रुपए की राशि चोरी कर ली।

जब उसकी पत्नी रसोई से पानी लेकर आई तो दोनों सरदार पानी पीकर वहां से चले गए। इसके बाद पिछले दिनों जब करवाचौथ का व्रत आया तो उसकी बेटे की बहू ने पहनने के लिए जेवरात मांगे। जैसे ही उसकी पत्नी चाबी से अलमारी खोलकर जेवरात देखने लगी, लेकिन वहां पर न तो जेवरात मिले और न ही 50 हजार रुपए की राशि मिली।

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