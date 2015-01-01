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धर्म-कर्म:नारी सब कुछ सहकर करवा चौथ पर दिन भर भूखी प्यासी रहकर पति की दीर्घायु की करती है कामना : अजित मुनि

जींद17 मिनट पहले
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  • मुनि ने पत्नी से सहानुभूति रखने और उसका सहयोगी बनने का दिया संदेश

रामराय गेट स्थित जैन स्थानक में करवा चौथ पर्व पर प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भास्कर अजित मुनि ने प्रवचन देते हुए कहा कि भारत में आदिकाल से ही नारी पति को परमेश्वर मानती रही है। हर मां-बेटी को यही शिक्षा देती थी कि पति को परमेश्वर मानना। पर किसी पिता ने अपने बेटे को ये नहीं सिखाया कि पत्नी देवी होती है। उसका सम्मान करना। इसीलिए शायद अब माताओं ने भी बेटियों को सिखाना छोड़ दिया है कि पति परमेश्वर होता है।

अत: अब घर बिखर रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, क्लेश बढ़ रहे हैं, तलाक की नौबत आ रही है। उन्होंने कहा कि नारी की महानता के किस्से ऐतिहासिक हैं, उसने यम से भी अपने पति के प्राण वापस लिए हैं। पर पुरुष ने नारी के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। ऐसे मर्द हैं जो शाम को शराब पीकर आते है, पत्नी का सब कुछ छीनकर उसकी पिटाई करते हैं, तो भी नारी सब कुछ सहकर करवा चौथ पर दिनभर भूखी प्यासी रहकर पति की दीर्घायु की कामना करती है। पति का भी फर्ज है वो पत्नी से सहानुभूति रखे, उसका सहयोगी बने।

असमर्थ महिला कल्याण समिति की ओर से गायत्री यज्ञ का आयोजन

असमर्थ महिला कल्याण समिति की ओर से गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। संस्थापक पंडित रामनिवास अहिरका ने कहा कि परमात्मा ने संसार की रचना जड़-चेतन के मेल से की है। इसलिए संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन में सुख दुख आते-जाते रहते हैं। लेकिन मानव पृथ्वी पर परमात्मा की सर्वोच्च रचना है। इसलिए मानव उसकी विकसित बुद्धि और विवेक से संसार के बहुत से दुखों को सुखों में बदल सकता है।

इसके लिए जिस व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त परिस्थितियों से सन्तुष्ट रह कर अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा और आलस को त्याग अपने कुछ सुखों में कटाैती करके निष्काम भाव से जरूरत मंद प्राणियों की सेवा के लिए शांति से सोना और आनंद से जागना सीख लिया है मानो उस व्यक्ति ने जीवन को एक महोत्सव बना लिया है।

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