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लूट का मामला:चाय बेचने वालों से चाकू की नोक पर नकदी लूटने वाले सीसीटीवी में रिकाॅर्ड

जुलानाएक घंटा पहले
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मालवी और झमौला गांव के बीच गुरुवार दोपहर बाद चाय बेचने वाले दो व्यापारियों से बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने चाकू की नोक पर 14 हजार लूटने के आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। दोनों बदमाश एक ही मोटरसाइकिल पर कपड़े से मुंह ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस का दावा है कि तीन-चारों दिनों में लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बता दें कि जींद के बूढ़ाबाबा निवासी कुलदीप व शामलो कलां निवासी सुमित ने मैजिक गाड़ी में चाय भरकर गांवों में बेचकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। गुरुवार दोपहर बाद दोनों करेला गांव में चाय बेचकर मैजिक गाड़ी में मालवी से झमौला जा रहे थे तो रास्ते में दो बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी रुकवाई और चाकू की नोक पर उन दोनों से 14 हजार की नकदी लेकर फरार हो गए थे।

पुलिस ने सुमित की शिकायत पर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की थी। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों की की फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी कैमरों में दोनों बदमाश मुंह पर रूमाल बांधे हुए मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। जुलाना थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जल्द ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसके लिए छापेमारी की जा रही है।

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