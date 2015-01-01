पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

खरखौदा:शीशे पर फायर कर नरेला के आढ़ती के मुंशियों से 40 लाख की लूट, कार सवार युवकाें ने की वारदात

खरखौदा43 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • बुधवार की रात काे टाेहाना से गाड़ी में आते हुए हलालपुर-नाहरी मार्ग पर वारदात

बुधवार की रात को हलालपुर-नाहरी मार्ग पर नरेला के एक आढ़ती के दो मुंशी से 40 लाख रुपए की लूट कर ली। दोनों मुंशी टोहाना से चावल की पेमेंट लेकर कार में नरेला की तरफ जा रहे थे। आगे कार अड़ाकर एक युवक ने ड्राइवर साइड शीशे पर फायर किया। इसके बाद गाड़ी की डिग्गी से रुपए ले लिए और कार में सवार अन्य युवकों के साथ फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

दिल्ली के वैशाली प्रीतमपुरा निवासी एवं नरेला अनाज मंडी में लायक राम गंगा प्रसाद के नाम से दुकान चलाने वाले आढ़ती मनीष गोयल ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी दुकान पर राजेंद्र व धर्मेंद्र कुमार मुंशी का काम करते हैं जिनमें से एक पानीपत का जबकि दूसरा बिहार के दरभंगा का रहने वाला है जो मौजूदा हाल में दिल्ली में रहते हैं। उसका सेल परचेज का काम है। टोहाना में उसने चावल बेचा था, जहां से उसने 40 लाख रुपए की पेमेंट लेनी थी।

जिसे दोनों मुंशी 4 नवंबर को लेकर वापस आ रहे थे। रात्रि के समय करीब 8 बजकर 20 मिनट पर जब दोनों मुंशी होंडा सिटी कार में जब वे हलालपुर-नाहरी रोड पर पहुंचे तो एक गाड़ी पीछे से आई और उसने गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के आगे अड़ा दिया। उस गाड़ी में से एक युवक उतरा जिसने उन दोनों पर पिस्तौल तान दी। जिसके बाद उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। जब उसके मुंशी राजेंद्र ने गाड़ी का शीशा नहीं खोला तो आरोपी ने फायर किए।

राजेंद्र व धर्मेंद्र गोली लगने से बाल बाल बच गए, जबकि ड्राईवर साइड़ का शीशा टूट गया। गोली गाड़ी के मीटर में लगी। इसके बाद युवक ने डिग्गी खोली और डिग्गी में रखे हुए 40 लाख रुपए लूट लिए। जिन्हें वे अपनी गाड़ी में रखकर भाग गए। दोनों मुंशी गाड़ी लेकर उसकी नरेला स्थित दुकान पर पहुंचे जहां से उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। आढ़ती के ब्यान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस हर पहलुओं की जांच करेगी। लूट के आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बिजेंद्र सिंह, थाना प्रभारी खरखौदा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें