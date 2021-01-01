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कार्यक्रम:छात्राओं नेे सेमिनार केे समापन पर पोशाकों की लगाई प्रदर्शनी

खरखौदा2 घंटे पहले
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8 जनवरी, से चल रहे वैल्यू एडेड कोर्स (30 घंटे) विषय गारमेंट कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन डिटेलिंग सेमिनार लगाया गया था। इस मौके पर बुधवार को समापन अवसर पर छात्राओं द्वारा बनाई गई विभिन्न पोशाकों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला प्रकोष्ठ इंचार्ज गीता शर्मा एवं सदस्य नमिता रानी, रेखा एवं मधुलता की देखरेख में किया गया।

प्राचार्या महोदया डॉ. सुमन दहिया ने छात्राओं के कार्यों का निरीक्षण किया एवं सराहना की। इस कोर्स में शालू इंस्ट्रक्टर, फैशन डिजाइनिंग, कन्या महाविद्यालय, खरखौदा ने रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य किया। इस अवसर पर महाविद्यालय इंचार्ज किरण सरोहा एवं वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक दिनेश कुमार एवं अन्य स्टाफ सदस्यों ने शिरकत की एवं छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।

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