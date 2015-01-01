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खरखौदा:थाना कलां मार्ग की खस्ताहाली दूर करने के लिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जताया रोष

खरखौदा19 मिनट पहले
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थाना कलां गांव में बुधवार को मार्ग की खस्ताहाली को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणाें ने कहा कि सड़क मार्ग इतना अधिक खराब है कि दुपहिया वाहन यहां पर निरंतर दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, जगह जगह मार्ग में गड्‌ढे बने हुए हैं। जिसकी शिकायत गांव पंचायत कई बार लोक निर्माण विभाग व एसडीएम कार्यालय में दे चुके हैं। लेकिन काेई सुनवाई नहीं हाे रही।

ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही मार्ग का निर्माण कार्य नहीं कराया गया तो इस मामले में सीएम विंडों में शिकायत करेंगे और मुख्यमंत्री को भी शिकायत करेंगे। इस मौके पर कर्मबीर, बलराम सिंह, बिजेंद्र सिंह, हवा सिंह, हरपाल सिंह, अशोक कुमार सहित विभिन्न ग्रामीण उपस्थित थे। पीडब्लूडी के कार्यकारी एसडीओ जेपी गुलिया ने कहा कि थाना कलां गांव सरपंच व ग्रामीणों की बार बार शिकायतें आ रही थी, मार्ग जगह जगह से टूटा हुआ है, मार्ग में जगह जगह गड्‌ढे बने हुए थे। जिसका इस्टीमेंट बनवाकर भेजा हुआ है। मंजूरी के बाद टेंडर अलाट करके काम शुरू करवाया जाएगा।

एनसीसी कैडेट ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति किया जागरूक

जीवीएम स्कूल में गुरुवार को एनसीसी कैडेट ने पर्यावरण प्रदूषण मुक्त अभियान चलाया। उन्होंने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिक्षक अनिल शर्मा ने कैडेट को पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में शुद्धता का स्तर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पर्यावरण दूषित होने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दूषित वातावरण होने से लोग श्वास और आंखों संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। पर्यावरण को शुद्ध रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने चाहिए और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए।

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