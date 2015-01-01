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समस्या:पानी निकासी न होने से फरैण कलां गांव की मुख्य सड़क पर जमा हुआ पानी

नरवाना27 मिनट पहले
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फरैण कलां गांव की मुख्य सड़क पर जमा गंदा पानी।
  • सड़क पर पानी व कीचड़ होने से कई गावों के लोग प्रभावित

फरैन कलां गांव की मुख्य सड़क पर पानी निकासी ठप्प होने के कारण मुख्य सड़क पर पानी खड़ा हो गया है। इसके चलते लोगों के लिए यहां से पैदल निकलना दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क फरैण कलां से होते फरैण खुर्द व कलौदा तक जाती है, लेकिन वर्षों से पानी निकासी व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा आज तक यहां कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि यहां से गुरजने वाले हर व्यक्ति इस समस्या से परेशान है।

लोगों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ बनाने के लिए नई नई योजनाएं चला रही है। वहीं दूसरी और पंचायतों व अन्य विभाग के अधिकारी इस प्रकार के गंदगी के माहौल को समाधान न करके सरकार की योजनाओं को फेल करने में लगे हुए हैं। ग्रामीण सत्ता, बलकार, महाबीर, संदीप, शमेशर, बंटी ने बताया यहां पानी निकासी व्यवस्था ठप्प है। यहां पंचायत द्वारा जो नाला बनाया गया है, उसके माध्यम से गांव के पानी की निकासी नहीं होने के कारण पानी सड़क पर फैल जाता है।

इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी गई है। लेकिन वर्षों बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत भी गांव की इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है, जबकि यह समस्या दिन-प्रतिदिन ओर ज्यादा गंभीर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि जब कोई वाहन यहां से गुजरता तो साथ लगते मकानों में कीचड़ के छींटे जाते हैं। इसके साथ-साथ हर समय बदबू का माहौल भी बना रहता है।

गांव की इस समस्या बारे संबंधित विभाग को लिखित रूप में दिया गया। विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेश आते ही इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। गांव में सबका साथ सबका विकास नीति के काम करवाए जा रहे हैं। गांव की जो भी समस्याओं उनको लेकर ग्राम पंचायत गंभीर है। -सत्यवान शर्मा, सरपंच फरैण कलां

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