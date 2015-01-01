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नरवाना:हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार अरुण पराशर को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

नरवाना26 मिनट पहले
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हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार अरुण पराशर की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उधर हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन केसी गोयल नरवाना ने अरुण पराशर के कार्यकाल की जांच करने की मांग की है। गुरुवार को प्रेसवार्ता में पूर्व चेयरमैन ने बताया कि अरुण पराशर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खास व अंबाला कैंट के भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय पराशर के भाई हैं।

उनको बिना आवेदन व इंटरव्यू के 12वीं की फर्जी डीएमसी से उन्हें रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया था। बतौर चेयरमैन उन्होंने विरोध जताया तो सरकार ने सस्पेंड कर दिया। पराशर की नियुक्ति को रद्द कराने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल सीडब्ल्यूपी 22656/18 दाखिल की। इसपर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार की नियुक्ति को गलत मानते हुए 25 जुलाई 2019 को रद्द कर दिया था।

उन्होंने कहा कि अरुण पराशर ने रजिस्ट्रार रहते सरकार व फार्मेसी कौंसिल में लाखों रुपए का गबन किया है और कई फर्जी रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। गोयल ने कहा कि हाईकोर्ट ने अरुण पराशर के साथ-साथ काउंसिल में कार्यरत सभी स्टाफ को पद मुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन आज भी काउंसिल में कार्यकर्ता बिना किसी अप्रूवल के कार्य कर रहे हैं। निलंबन के बाद भी अरुण पराशर को हरियाणा राज्य फार्मेसी कौंसिल का सदस्य मनोनीत किया है। उन्होंने तुरंत सदस्य पद से हटाने की मांग की है

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