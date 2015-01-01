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चौटाला ने लोगों की समस्याएं सुनीं:राइट टू रिकॉल पूर्व उपप्रधानमंत्री देवीलाल का सपना था : दुष्यंत

नरवानाएक घंटा पहले
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नरवाना. हरियल रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनते उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। फोटो | भास्कर

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में राइट टू रिकॉल लागू होने से ग्रामीण विकास में पारदर्शिता और गति आएगी। इस एक्ट के लागू होने से जनप्रतिनिधियों विशेषकर सरपंचों की ग्रामीणों के प्रति जवाबदेही तय होगी। वह शुक्रवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जन समस्याएं सुन रहे थे। चौटाला ने कहा कि राइट टू रिकॉल पूर्व उपप्रधानमंत्री स्व. देवीलाल का सपना था, जिसे वर्तमान सरकार ने पूरा कर जन भावनाओं का सम्मान किया है।

उन्हाेंने कहा कि पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित करना सरकार की संतुलित ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक निर्णय साबित होगा। इससे गांव के विकास में महिलाओं का सहयोग बढ़ेगा और समृद्ध गांव की परिकल्पना साकार होगी। उन्हाेंने कहा कि कृषि अध्यादेश कृषक कल्याण में ठोस पहल साबित हाेंगे। इन अध्यादेश का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एमएसपी ज्यों की त्यों कायम रहेगा। लिहाजा किसानों को भ्रामक एवं दुष्प्रचार से बचना चाहिए।

उन्होंने इस अवसर पर जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को उचित समाधान के निर्देश दिए। चौटाला ने लोगों को आश्वस्त किया कि गत महीनों में कोविड के कारण धीमी पड़ी विकास गति को भविष्य में तेज किया जाएगा। इससे पहले दुष्यंत चौटाला का मॉडल टाउन में पूर्व नप प्रधान व पार्षद सुरेंद्र पप्पू के निवास पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरियाणा खादी बोर्ड एवं ग्रामोद्योग के चेयरमैन व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, एसडीएम मनदीप कुमार, पूर्व विधायक पृथ्वी सिंह नंबरदार, उपाध्यक्ष मियां सिंह सिहाग, बिट्टू नैन, बलवान सिंह दनोदा, सतबीर सिंह मौजूद रहे।

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