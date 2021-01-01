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कृषि कानूनों का विरोध:6 गांवों के 1 हजार किसान गए सिंघु बाॅर्डर, अब हर गांव से जाएंगे समर्थन देने

पानीपत2 घंटे पहले
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पानीपत. सिवाह गांव के निकट से किसान आंदोलन में जातीं महिलाएं। - Dainik Bhaskar
पानीपत. सिवाह गांव के निकट से किसान आंदोलन में जातीं महिलाएं।
  • आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसानों ने किया दिल्ली कूच
  • रिसालू, उग्राखेड़ी, राजा खेड़ी, कुटानी, निंबरी व नांगल खेड़ी गांव ने मिल किसानाें काे जाेड़ा

कृषि कानूनों के विराेध में चल रहे आंदोलन में हरियाणा की भागीदारी बढ़ती जा रही है। रविवार काे पानीपत के 6 गांव उग्राखेड़ी, निंबरी, रिसालू, राजाखेड़ी, कुटानी और नांगलखेड़ी से एक हजार से ज्यादा किसान सिवाह बाईपास पर एकत्र हाेकर सिंघु बॉर्डर के लिए रवाना हुए। किसानों ने कहा कि अब हर गांव से आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा।

रविवार को हर गांव से 6-6 ट्रैक्टर-ट्राॅली गई हैं। इनमें एक-एक ट्रैक्टर-ट्राॅली में महिलाएं और 5-5 ट्रैक्टर-ट्राॅली पुरुष थे। 25 काराें व अन्य वाहनों से भी किसान सिंघु बाॅर्डर पर समर्थन देने के लिए गए हैं। किसानाें का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि के तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वह लोग घर वापसी नहीं करेंगे।

बाॅर्डर पर पहले ही पानीपत का लंगर चल रहा है। यहां से किसान भी ट्रैक्टर-ट्राॅलियाें में खाने-पीने का सामान लेकर जा रहे हैं। उनका कहना है कि वहां किसानाें के लिए लंगर लगाया जाएगा। इस माैके पर नीरज, कर्मबीर, अमित, सुरेंद्र, शुभम, आनंद, कुलदीप, सुभाष, जयकरण कादियान, सेवा सिंह मलिक, रामनिवास, राजकुमार मलिक, बिंटू मलिक, स्वरूप सिंह, रिसालू से सुरेंद्र मलिक आदि किसान माैजूद रहे।

गाजीपुर बॉर्डर भी जाएंगे : किसानों का कहना है कि यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह लोग इसे कमजोर नहीं पड़ने देंगे।

टाेल पर लंगर जारी : पानीपत व डाहर टाेल पर किसान पहले से एकत्र हैं। टाेल प्लाजा पानीपत पर पहले की तरह से लंगर व्यवस्था चल रही हैं। वहीं जिले के हर गांव से दाे से तीन ट्रैक्टर रवाना हाे रहे हैं। इसके अलावा जीटी रोड व अन्य जगहों से भी लगातार दिल्ली की ओर किसान अपने वाहनाें से जा रहे हैं।

किसानों ने 36 बिरादरी से चंदा व राशन एकत्र किया

6 गांवों की पंचायत के किसानाें ने कहा कि यह किसी एक जाति की लड़ाई नहीं है, 36 बिरादरी के किसानाें की लड़ाई है। इसलिए हर बिरादारी, हर गांव के लाेग इस आंदाेलन में शामिल हाे रहे हैं। सब मिलकर बॉर्डर पर चलें। उनका कहना है कि वे लोग हर गांव के हर घर से चंदा व खाने-पीने का सामान एकत्रित करके ले जा रहे हैं। पिछले कई दिनाें से ये सामान एकत्रित किया जा रहा था।

किसानों ने 36 बिरादरी से चंदा व राशन एकत्र किया

6 गांवों की पंचायत के किसानाें ने कहा कि यह किसी एक जाति की लड़ाई नहीं है, 36 बिरादरी के किसानाें की लड़ाई है। इसलिए हर बिरादारी, हर गांव के लाेग इस आंदाेलन में शामिल हाे रहे हैं। सब मिलकर बॉर्डर पर चलें। उनका कहना है कि वे लोग हर गांव के हर घर से चंदा व खाने-पीने का सामान एकत्रित करके ले जा रहे हैं। पिछले कई दिनाें से ये सामान एकत्रित किया जा रहा था।

गलत गतिविधियों में शामिल हाेने वाला खुद जिम्मेदार

भाकियू जिला प्रधान कुलदीप बलाना ने कहा कि शनिवार काे उग्राखेड़ी में हुई पंचायत व रविवार काे चलने से पहले किसानाें काे समझाया गया है कि हम गलत गतिविधियाें में शामिल नहीं हाेंगे। हम शांतिपूर्वक आंदाेलन का साथ देंगे। गलत गतिविधियों में शामिल हाेने वाला खुद जिम्मेदार हाेगा।

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