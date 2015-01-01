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नगर निगम की कार्रवाई:हाेटल मिड-टाउन पर 27 लाख टैक्स, सील करने गई टीम 20 लाख का चेक ले लाैटी

पानीपतएक घंटा पहले
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पानीपत नगर निगम ऑफिस (फाइल फोटो)
  • शहर में अन्य प्राॅपर्टी मालिक काे भी बकाया बिल जमा कराने के दिए नाेटिस

संजय चाैक के पास स्थित हाेटल-मिड-टाउन पर 27 लाख रुपए प्राॅपर्टी टैक्स बकाया हाेने पर नगर निगम की टीम गुरुवार काे होटल सील करने पहुंची। हाेटल मालिक राजीव आहूजा ने माैके पर ही टीम काे 20 लाख रुपए का चेक देकर और जाॅइंट कमिश्नर अनुपमा मलिक से बातचीत करके देकर टीम काे बिना कार्रवाई के ही भेज दिया। नगर निगम के सीपीओ राकेश कादियान के नेतृत्व में टीम भारी पुलिस बल के साथ गुरुवार दाेपहर 2:30 बजे माैके पर पहुंच गई।

सीपीओ ने हाेटल काे खाली करने के लिए एक घंटे का समय दिया। हाेटल में 2 रूम बुक थे। उन्हें खाली करवा लिया गया। हाेटल मालिक राजीव आहूजा ने सीपीओ की किसी किसी से बात कराने की काेशिश की। सीपीओ ने कहा कि कार्रवाई के निर्देश कमिश्नर व जॉइंट कमिश्नर की ओर से मिले हैं। हमें रिपाेर्ट भी उन्हीं काे ही करना है। आप हाेटल के बिल से संबंधित चैक देने की बात उन्हें बता दें। फिर जैसे उच्चाधिकारियों से निर्देश मिलेंगे, वैसे ही हम काम करेंगे।

कमिश्नर के फाेन नहीं उठाया

हाेटल मालिक राजीव आहूजा ने टीम काे माैके पर ही 20 लाख रुपए का चेक दे दिया। इससे अवगत कराने के लिए उन्हाेंने कमिश्नर डाॅ. मनाेज कुमार यादव काे फाेन मिलाया। कमिश्नर ने फाेन नहीं उठाया ताे जाॅइंट कमिश्नर अनुपमा सिंह काे फाेन मिलाया। उन्हाेंने जाॅइंट कमिश्नर काे बाेला कि बकाया 7 लाख रुपए भी जल्दी ही जमा करवा देंगे। इस पर सीपीओ ने 20 लाख रुपए का चेक लेकर कार्रवाई राेक दी।

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