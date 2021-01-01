पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुविधा माॅल खाक, 17 घंटे धधकीं लपटें:3 मंजिला मॉल के बेसमेंट में बुधवार तड़के 2 बजे आग लगी, शाम 7 बजे बुझी

पानीपतएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
पानीपत | जीटी राेड गाेहाना माेड़ के निकट सुविधा मॉल में आग लगने से बिल्डिंग से उठतीं आग की लपटें। - Dainik Bhaskar
पानीपत | जीटी राेड गाेहाना माेड़ के निकट सुविधा मॉल में आग लगने से बिल्डिंग से उठतीं आग की लपटें।
  • 20 इंच मोटी दीवारों को राख बनाकर बाहर निकलने लगीं विकराल लपटें
  • सोनीपत और करनाल से भी मंगानी पड़ी दमकलें, 16 गाड़ियों ने लगाए 167 चक्कर
  • आग इतनी भीषण कि 8 लाख लीटर पानी से बुझी, कुछ भी नहीं बचा

ब्रांडेड कपड़ों कि लिए मशहूर जीटी रोड के गोहाना मोड़ स्थित सुविधा मॉल 17 घंटे की आग में खाक हो गया। तीन मंजिला मॉल के बेसमेंट में मंगलवार देर रात 2 बजे आग लगी। बाहर तैनात गार्ड ने शटर से धुआं निकलता देख मॉडल टाउन निवासी मालिक अंकित कटारिया को सूचना दी। अंकित और बेसमेंट में स्टोर चलाने वाले अंशुल मौके पर पहुंचे।

शटर उठाया तो धुंए का ऐसा गुबार निकला कि दोनों ने भागकर जान बचाई। सूचना पर दमकल की गाड़ी 10 मिनट में ही पहुंच गईं, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। 5 घंटे में आग इतनी विकराल हो गई कि मॉल की 20 इंच मोटी दीवार फाड़कर लपटें बाहर निकलने लगीं। नगर निगम, रिफाइनरी, एनएफएल के साथ सोनीपत व करनाल से दमकल की 16 गाड़ियां मंगाई गईं।

गाड़ियों ने 167 चक्कर लगाए। 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 8 लाख लीटर पानी की मदद से बुधवार शाम 7 बजे आग पर काबू पाया। प्रशासनिक अमला आग बुझाने के प्रयास में लगा रहा। नगर निगम कमिश्नर डॉ. मनोज कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप मलिक, डीएसपी सतीश वत्स, तहसीलदार डॉ. कुलदीप, दमकल विभाग के अफसर रामेश्वर और यदुवेंद्र सहित अन्य अफसर मौके पर तैनात रहे।

एक सुई तक बाहर नहीं निकाल सके

मंगलवार रात 10 बजे मॉल बंद कर अंकित घर चले गए। रोजाना की तरह बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात था। आग इस तरह से लगी कि मॉल से एक सुई तक बाहर नहीं निकल पाई। बेसमेंट से तीसरी मंजिल तक सब कुछ जलकर राख हो गया।

मॉल के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। शटर खोलते ही धुएं का गुबार आने लगा। इसलिए कोई अंदर नहीं जा सका। इस वजह से आग बुझाने में भी बड़ी दिक्कत आई। बाद में जेसीबी से लेफ्ट साइड की दीवार तोड़कर आग बुझाई गई।

बेसमेंट की 1 दुकान का 60 लाख का नुकसान

बेसमेंट में सेक्टर-12 के अंशुल की होम मैन किट्स स्टोर के नाम से रेडीमेड कपड़ों का दुकान थी। अंशुल ने बताया कि करीब 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ग्राउंड फ्लोर के साथ ही पहली और दूसरी मंजिल पर अंकित का मॉल चल रहा था। आग से सभी जल गए, लेकिन नुकसान के बारे में अंकित ने कुछ नहीं बताया।

एनएफएल, सेक्टर-25 और टोल से लिया पानी

दमकल की गाड़ियाें ने सेक्टर-25, टोल प्लाजा और एनएफएल से पानी भरा। चूंकि, गोहाना मोड़ से दिल्ली का रूट बंद कर दिया गया था। इसलिए दमकल की गाड़ियां राॅन्ग साइड से महाराज होटल की ओर से मॉल तक आती रहीं।

2009 में बना मॉल: 2009 में 1650 वर्ग गज में मॉल की बिल्डिंग बनी। अंकित करनाल निवासी मामा महेंद्र के साथ मॉल चलाते थे। बेसमेंट में कुछ हिस्सा पार्किंग था और एक हिस्से में कपड़े की दुकान थी।

215 कर्मचारी काम करते थे: मॉल में 215 कर्मचारी थे। सभी बेरोजगार हो गए। पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई। नए सिरे से बिल्डिंग बनानी होगी। तब ही मॉल शुरू हो सकेगा।

धुएं का ऐसा गुबार... मालिक ने भागकर बचाई जान

गार्ड की सूचना पर पहुंच शटर खोला तो आंखों के सामने छा गया अंधेरा

रात 2 बजे गार्ड राजेश ने फोन कर बताया कि शटर के अंदर से धुआं निकल रहा है। मैं दोस्त के साथ मॉल पर पहुंचा। बेसमेंट में दुकान चलाने वाले अंशुल भी पहुंच गए। अंशुल ने बेसमेंट का और मैंने ग्राउंड फ्लोर का शटर खोला तो धुएं का ऐसा गुबार बाहर आया कि सामने अंधेरा छा गया। हम दोनों ने भागकर जान बचाई। मैंने फोन करके सूचना दी। फिर, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची।
-जैसा कि अंकित कटारिया ने बताया

बीमा तो कराया हुआ है, राशि नहीं बताई: मॉल मालिक अंकित ने बताया कि मॉल का बीमा तो करा रखा है, लेकिन कितने का बीमा है। यह याद नहीं। उन्होंने कहा कि पहले ही बीमा करा रखा है, जो लगातार बढ़ा रहा हूं।

अभी आग का कारण स्पष्ट नहीं: अंकित ने बताया कि आग कैसे लगी यह कहना मुश्किल है। शॉर्ट-सर्किट की बात भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक इलेक्ट्रिशियन काम करता था। कहीं तार में कट लगता तो पूरी तार बदलवाते थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser