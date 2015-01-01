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प्रदेश में शराब से अब तक 51 मौतें:जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला 3400 लीटर एथेनॉल केमिकल बरामद

पानीपत21 मिनट पहले
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पुलिस गिरफ्त में आरोपी।
  • अम्बाला निवासी साइंस कारोबारी मनीष और केमिकल कारोबारी विजय कुमार को किया गिरफ्तार
  • एडीजीपी ने केस को लेकर दिशा-निर्देश दिए, अब तक 10 आरोपी हो चुके गिरफ्तार

जहरीली शराब केस में पानीपत एसआईटी ने गुरुवार को अम्बाला निवासी साइंस कारोबारी मनीष पुत्र अशोक और केमिकल कारोबारी विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश को अरेस्ट किया है। आरोपी विजय से 3400 लीटर एथेनॉल केमिकल बरामद हुआ है। मनीष यह केमिकल सोनीपत के नैनातितारपुर गांव स्थित अवैध शराब की फैक्ट्री के मालिक नरेश उर्फ नेशी को सप्लाई करता था। इसके बदले में वह मोटा कमीशन लेता था। दोनों आरोपियों को एसआईटी ने गुरुवार को कोर्ट में पेशकर 4 दिन की रिमांड लिया। वहीं, मामले में गृहमंत्री अनिल विज ने एडीजीपी श्रीकांत जाधव के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई थी। एसआईटी प्रमुख जाधव सोनीपत के बाद पानीपत पहुंचे। यहां उन्होंने सीआईए-वन में एसपी मनीषा चौधरी के साथ पानीपत एसआईटी की मीटिंग ली। इस केस के बारे में जानकारी लेकर एडीजीपी जाधव ने दिशा निर्देश भी दिए।

संदीप और बंटू दोबारा रिमांड पर

मामले में पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बराना निवासी नंगला पार का ठेकेदार संदीप और जोन का ठेकेदार राजाखेड़ी निवासी बिंटू उर्फ बंटू का 5 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने पर उन्हें गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों को फिर से एक दिन की रिमांड पर लिया गया।

एसआईटी इंचार्ज एडीजीपी ने गिरफ्तार किए गए हर आरोपी से तीन घंटे तक पूछे सवाल

जहरीली शराब से मौत मामले में गुरुवार को एसआईटी इंचार्ज एडीजीपी श्रीकांत जाधव जांच करने सोनीपत पहुंचे। उन्होंने पहले गन्नौर में जांच की, फिर सिटी थाना सोनीपत पहुंचकर गिरफ्तार एक एक आरोपी से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने अवैध शराब का कारोबार कब से चल रहा था, कहां-कहां आरोपी अवैध शराब की सप्लाई देते थे, इसकी पूरी जानकारी ली गई। अब तक दर्ज की गई एफआईआर को पढ़ा व जांच अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट ली। एडीजीपी ने कहा इस केस के हर पहलू की गहनता से जांच की जाएगी। इस घटना में संलिप्त रहे हर आरोपी तक पहुंचा जाएगा।

इनसे की पूछताछ

एडीजीपी ने नैनातितारपुर अवैध शराब की फैक्ट्री के हिस्सेदार आरोपी अजीत सिटावली, विक्की सैदपुर से पूछताछ की। दोनों ने सभी आरोपियों के नाम बताए, जो फैक्ट्री को चला रहे थे। इसके बाद शराब सप्लायर साहिल, अमित, परमिट की आड़ में अवैध शराब बेच रहे शराब ठेकेदार सतपाल, इंडियन कॉलोनी में अवैध खुर्दा चलाने वाले पवन पांची, शुगर मिल के पास खुर्दा चलाने वाले आरोपी रौनक से पूछताछ की।

फैक्ट्री के 2 हिस्सेदारों का रिमांड बढ़ाया

नैनातितारपुर गांव में चलाई जा रही अवैध शराब की फैक्ट्री में हिस्सेदार आरोपी अजीत सिटावली व विक्की सैदपुर को पुलिस ने गुरुवार कोर्ट में पेश किया। दोनों का दो दिन का रिमांड बढ़ गया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस अवैध शराब के मुख्य सप्लायर लीला जसराना व सेठा की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। यह दोनों आरोपी फरार हैं।

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