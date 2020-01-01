पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

8 साल वफादारी के बाद ठगी:मां की तबीयत खराब बता पानीपत के वेस्ट कारोबारी को नकली सोने की चेन बेच ठगे 35 हजार

पानीपतएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
पीड़ित ने चांदनी बाग थाने में ठग के खिलाफ केस दर्ज कराया है। - Dainik Bhaskar
पीड़ित ने चांदनी बाग थाने में ठग के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
  • आरोपी पिछले 8 साल से अपने मामा के साथ कारोबारी के माल की करता था ढुलाई

वेस्ट कारोबारी के यहां माल की ढुलाई करने वाले ने मां की तबीयत खराब बताकर कारोबारी को नकली सोने की चेन बेच 35 हजार रुपये ठग लिये। बार-बार फोन करने पर माल की ढुलाई करने न आने पर कारोबारी को शक हुआ। कारोबारी ने चेन को चैक कराया तो वह नकली निकली। अब पीड़ित ने चांदनी बाग थाने में ठग के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

चांदनी बाग थाना क्षेत्र के शिव नगर निवासी देश दीपक ने बताया कि उनका वेस्ट का कारोबार है। उनके यहां गन्नौर निवासी विनोद उर्फ विजय अपने मामा सुनील वर्मा के साथ ऑटो से माल ढुलाई का काम करता है। 26 जनवरी को विनोद अपने मामा सुनील के साथ उनके घर आया। विनोद ने कहा कि उसकी मां बहुत बीमार है और उसे रुपयों की जरूरत है। विनोद ने अपने गले से सोने की चेन निकालकर कहा कि इसका वजन 10 ग्राम है और कीमत करीब 50 हजार रुपये है। विनोद ने चेन के बदले 35 हजार रुपये मांगे। चेन पर हॉल मार्क देख दीपक को असली लगी और उन्होंने विनोद को 35 हजार रुपये दे दिये। बाद चेन को चैक कराया तो वह नकली निकली।

काम पर न आये तो हुआ शक
देश दीपक ने बताया कि चेन लेने के बाद उन्होंने माल ढुलाई के लिए विनोद के मामा सुनील को कई बार फोन किए, लेकिन वह टालता रहा। जिसके बाद उन्हें शक हुआ। उन्होंने एक ज्वैलर्स से चेन को चैक कराया उसने चेन सोने की बताई, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने दूसरे ज्वैलर्स से चेन को चैक कराया तो वह नकली निकली।

ठग बोला- 8 साल बाद बेटा होने पर मिली थी चेन
कारोबारी ने बताया कि विनोद ने गले से चेन उतारते हुए उनसे कहा कि शादी के 8 साल बाद बेटा होने पर यह चेन उसे ससुराल से मिली थी। ससुराल से चेन मिलने और हॉल मार्क देखने के बाद उन्हें चेन के असली होने की उम्मीद थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसेंसेक्स 937 अंक फिसलकर 47,410 पर बंद, BSE का मार्केट कैप एक दिन में ही 2.6 लाख करोड़ रुपए गिरा - बिजनेस - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser