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  • 39 Deaths In 4 Days In 3 Districts, Most Of Them Succumbed To Ill After Drinking Alcohol, Two Illegal Factories Were Caught, Seven Including Operator Arrested

माैतें बेकाबू:3 जिलों में 4 दिन में 39 मौतें, अधिकतर ने शराब पीने के बाद बीमार होकर तोड़ा दम, दो अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी गईं, संचालक समेत सात गिरफ्तार

पानीपतएक घंटा पहले
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ताऊ राजपाल ने बताया कि माता-पिता की मौत के बाद शिवकुमार अपने भाई के साथ एक कमरे के घर में रह रहा था।
  • सोनीपत में 6 और पानीपत में 5 की मौत, 10 की हालत अभी गंभीर
  • इंस्पेक्टर, दो एसआई सस्पेंड, 2 एसआईटी करेंगी जांच

जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। 11 और लोगों की जान चली गई। गुरुवार को सोनीपत के गुमड़ में 4, जटवाड़ा व मयूर विहार में एक-एक मौत हुई है। जबकि पानीपत के धनसोली गांव में 4 व राणामाजरा में एक की जान गई। अब भी 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चार दिनों में जहरीली शराब से प्रदेश में करीब 39 मौतें हो चुकी हैं।

इनमें सोनीपत में 33, पानीपत में पांच व फरीदाबाद में एक की मौत हुई है। सिर्फ गन्नौर के एसएचओ कुलदीप ने चार लोगों की जहरीली शराब से मौत की पुष्टि की है। जबकि गुरुवार को सोनीपत में पुलिस ने छापेमारी कर मोहाना और खरखौदा में दो अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़कर उनके संचालकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक महिला सहित पांच अवैध खुर्दें चलाने वालों को गिरफ्तार किया है। एक खुर्दे से देसी शराब की बोतल के साथ करीब 14.51 लाख रुपए की नकदी भी मिली है।

ऐसी ही कार्रवाई करते हुए पानीपत में मृतक बलबीर के बेटे जसमेर के बयान पर एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में धनसोली में अवैध शराब बेचने वाली विधवा सोनिया को गिरफ्तार कर उसके घर से शराब बरामद की गई है। सोनीपत और पानीपत में डीएसपी की अगुआई में एसआईटी बनाई गई है। सोनीपत में एक कमेटी भी बनाई गई है, जो अब तक के मृतकों की हिस्ट्री, मौत के कारण व लक्षण जानेगी। इस तरह से बीमार पड़ने वालों की तलाश करेगी। इसमें एडीसी, सिविल सर्जन शामिल हैं। पानीपत में नंगला पार गांव में दो और लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हुई है।

भाई के कंधों पर थी घर चलाने की जिम्मेदारी, अब 9 साल का बाली 90 साल की नानी के सहारे

22 साल के भाई शिवकुमार की शराब से मौत के बाद 9 साल का बाली परिवार में अकेला रह गया है। 6 साल पहले पिता जयपाल की बीमारी से मौत हो गई थी। दो साल पहले मां का कैंसर से निधन हो गया। बाली की तीन बड़ी बहनें हैं। दो की शादी हो गई है। जबकि 12 वर्षीय बहन सोनम भी बड़ी बहन के साथ रहती है। अब 80 साल की नानी संतरो ही उसका सहारा है। संतरो ने बताया कि शिवकुमार राजीखुशी काम पर गया था। वहां से लौटा तो शराब पिए था। रात करीब दो बजे उसके सीने में दर्द होने लगा। आसपास के लोग एकत्र हुए, तब तक उसकी मौत हो गई। बुधवार सुबह परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम ही शव का अंतिम संस्कार करा दिया।

मौत से जूझ रहे रमेश की जुबानी -100 रु. में बोतल खरीदी, मैंने एक पैग लिया, शिवकुमार पूरी पी गया

मैं राजमिस्त्री हूं और 16 साल से धनसोली गांव में काम कर रहा हूं। राणा माजरा का शिवकुमार मेरे पास मजदूरी करता था। हम दोनों धनसोली में हरिसिंह का मकान बना रहे थे। मंगलवार शाम को काम से फ्री होने पर मैंने सोनिया को फोन लगाया। वह धनसोली में अपने घर में ठेके से सस्ते दाम पर शराब बेचती है। बात करके मैं उसके घर गया और 100 रुपए में देसी शराब की एक बोतल खरीदी। बोतल में से मैंने एक पैग लिया और बाकी शराब शिवकुमार पी गया। रात करीब दो बजे शिवकुमार की मौत हो गई, जबकि बुधवार को मेरी भी तबीयत खराब हो गई। तब परिजन मुझे निजी अस्पताल में लेकर आए। अब भी मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है।

20 से 30 रु. के लालच में जा रही जान

रसीला संतरा ब्रांड की बोतल ठेके पर 150 रुपए की, अध्धा 80 रुपए में बेची जा रही है। जबकि अवैध खुर्दों से बरामद जहरीली बोतल 110 व 120 रुपए में बेची जा रही थी। अध्धा 40 व 50 का। ऐसे में छोटे लालच में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।

चंडीगढ़ में चर्चा, विधानसभा में उठा मुद्दा

जहरीली शराब पीने से लगातार मौतें होने के मामले को सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार ने विधानसभा में भी उठाया। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज से जांच करवाने व मृतकों के आश्रितों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। सदन के बाहर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्‌डा ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा।

मृतकों के घर जाकर कारणों का पता लगाया जाएगा: अनिल विज

मोहाना में बॉटलिंग प्लांट मिला है, जहां अवैध रूप से शराब बन रही थी। उस इलाके के एसएचओ व अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही क्षेत्र में सर्च अभियान भी चला हुआ है। जिन लोगों मौत हुई है, उनके घर जाकर पूछा जाएगा कि किस वजह से दिक्कत हुई। -अनिल विज, गृह मंत्री

संबंधित डीसी-एसपी अभी जांच कर रहे हैं, आज करेंगे खुलासा: दुष्यंत

जहां पर भी शराब से मौत हुई हैं, उनकी जांच के लिए कहा गया है। संबंधित डीसी व एसपी जांच कर रहे हैं। कई जांच रिपोर्ट आ चुकी हैं और इनका खुलासा शुक्रवार को किया जाएगा। नकली शराब की फैक्टरी पकड़ी हैं और आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। -दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम

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