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  • 4 Samples Filled From Three Shops Including Haryana Mawa Bhandar, Sampling Has Been Done On 26 Shops In One And A Half Month

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कार्रवाई:हरियाणा मावा भंडार सहित तीन दुकानाें से 4 सैंपल भरे, डेढ़ महीने में 26 शॉप पर हो चुकी है सैंपलिंग

पानीपतएक घंटा पहले
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फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम उत्पादों के सैंपलों को सील करते हुए।
  • दिवाली के बाद आएगी सैंपलों की रिपोर्ट, तब तक बिक चुका होगा पूरा सामान

फूड एंड सेफ्टी विभाग ने त्याेहारी सीजन के चलते छापेमारी का सिलसिला गुरुवार काे भी जारी रखा। फूड एंड सेफ्टी विभाग अधिकारी डाॅ. श्यामलाल ने बताया कि गुरुवार काे सनाैली राेड स्थित तीन मावा भंडाराें से 4 सैंपल भरे गए हैं। इनमें सनाैली राेड लक्ष्मी मावा भंडार से दाे सैंपल भरे हैं, जिसमें खाेआ का और पनीर का सैंपल लिया है।

सनाैली राेड के ही हरियाणा मावा भंडार और शंकर मावा भंडार से एक-एक सैंपल भरा है। दाेनाें से खाेआ का सैंपल भरा गया है। सभी के सैंपलाें काे चंडीगढ़ लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। डाॅ. श्यामलाल ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने में 26 दुकानाें से करीब 100 सैंपल भर चुके हैं। सभी की रिपाेर्ट दीपावली के बाद आएगी। सैंपलाें की रिपाेर्ट आने के बाद जिसका भी सैंपल फेल या अनसेफ आता है उसकाे नाेटिस भेजा जाएगा।

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