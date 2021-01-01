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संरक्षण क्षमता महोत्सव:5 किमी की साइकिल रैली से लोगों को दिया पर्यावरण, तेल और ईंधन संरक्षण का संदेश

पानीपत2 घंटे पहले
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पानीपत. रिफाइनरी से साइकिल यात्रा निकालते हुए। - Dainik Bhaskar
पानीपत. रिफाइनरी से साइकिल यात्रा निकालते हुए।
  • 350 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों, महिलाओं एवं बच्चों ने भाग लिया

रिफाइनरी टाउनशिप में रविवार काे इंडियन ऑयल के सतर्कता अधिकारी आईपीएस अनंत कुमार सिंह ने संरक्षण क्षमता महोत्सव के तहत साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। इसे टाउनशिप वासियों के बीच ऊर्जा संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद‌्देश्य से रवाना किया गया।

इसमें 350 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों, महिलाओं एवं बच्चों ने भाग लिया। जागरूकता रैली के माध्यम से 5 किलोमीटर की दूरी तय करके लोगों को पर्यावरण, तेल व ईंधन संरक्षण का संदेश दिया गया। गौरतलब है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव पानीपत रिफाइनरी के द्वारा 16 जनवरी से 15 फरवरी तक मनाया जा रहा है।

आने वाले 15 दिनों में और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि आसपास के लोग भी इस महोत्सव से जुड़ सके। तेल एवं गैस संरक्षण में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। अनंत कुमार ने कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आसपास के लोगों के लिए भी आयोजित किया जाना चाहिए ताकि ऊर्जा संरक्षण के इस संदेश को आम जनों तक पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक गाेपाल चंद्र सिकदर, डीएस सहगल माैजूद रहे।

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