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अराजकता:दीवाना गांव के पास रेलवे के साेलर प्लांट की 59 प्लेट ताेड़ी, केस दर्ज

पानीपत2 घंटे पहले
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दीवाना रेलवे स्टेशन के पास अराजकतत्वों ने साेलर प्लांट के 59 कांच की प्लेट ताेड़ दी। जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए हैं। थाना जीआरपी अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

मूलरूप से बिजनाैर, यूपी के रहने वाले माेहम्मद सरताज मंसूरी ने थाना जीआरपी में दी शिकायत में बताया कि वह ब्राेइल साेलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में प्राेजेक्ट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। कंपनी की तरफ से दीवाना रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर जनवरी 2020 से साेलर प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया था। यह काम 13 सितंबर में पूरा हाे गया।

3 ब्लाॅक में करीब 7114 प्लेट साेलर की इंस्टाॅल की गई हैं। इसकी सिक्याेरिटी की जिम्मेदारी भाेपाल स्थित अक्षय सिक्याेरिटी प्लेसमेंट सर्विस की है। सिक्याेरिटी कंपनी की तरफ से 6 सिक्याेरिटी गार्ड दिन में और 6 सिक्याेरिटी गार्ड और एक गनमैन रात काे रखा हुआ है। 25 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे वह प्लांट पर पहुंचे ताे करीब 59 साेलर प्लेट टूटी हुई थीं। जिन्हें शरारतीतत्वाें ने ताेड़ दिया था।

प्राेजेक्ट इंजीनियर ने जीआरपी काे बताया कि उनका किसी से विवाद नहीं हैं और न ही काेई रंजिश है। इस घटना के पीछे किसका हाथ है इसकी जानकारी के लिए वह अब तक प्रयास कर रहे थे। रात काे हुई घटना की जानकारी सिक्याेरिटी गार्ड तक काे नहीं लग सकी। जीआरपी एसएचओ मंजीत ने बताया कि केस दर्ज कर आराेपियाें की तलाश शुरू कर दी है।

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