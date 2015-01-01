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फूड एंड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई:मतलाैडा और उरलाना में 6 जगहाें से भरे खाेया व बर्फी के सैंपल

पानीपत3 घंटे पहले
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खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी डॉ. श्याम लाल उरलाना कला में मिठाइयों का सैंपल लेते हुए।
  • 20 दिनाें में विभाग ने 40 से ज्यादा सैंपल भर लैब में भेजे, रिपाेर्ट आनी बाकी

दीपावली सहित कई त्याेहार नजदीक हाेने से फूड एंड सेफ्टी विभाग की छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। 20 दिनाें में विभाग ने 40 से ज्यादा सैंपल भर चंडीगढ़ लैब में भेजे हैं, जिनकी रिपाेर्ट अभी तक पेंडिंग हैं। गुरुवार काे भी जिला फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम द्वारा मतलाैडा व उरलाना कलां में 6 अलग-अलग जगह छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए।

विभाग की कार्रवाई देख कुछ दुकानदार दुकानें बंद कर फरार हो गए। विभाग ने गुरुवार काे कान्हा घी, मिल्क केक व खोया की बर्फी सहित 10 सैंपल भरे हैं। इनमें मतलौडा की दाे दुकानाें से 2 सैंपल और उरलाना एरिया 4 जगहाें से 8 सैंपल भरे गए हैं। उरलाना में भाटिया डेयरी, रणजीत बर्फी फैक्ट्री, खुराना बर्फी फैक्ट्री व अशोक बर्फी फैक्ट्री से 2-2 सैंपल भरे हैं।

सभी सैंपलाें काे चंडीगढ़ की लैब में भेज दिया गया है। इन सैंपलाें की रिपाेर्ट तीन से चार सप्ताह में आएगी। यानी तब तक यह उत्पाद इस्तेमाल हो चुका होगा। चाहे ये अनसेफ मिले। ऐसे में अगर किसे के सैंपल फेल या अनसेफ भी मिलते है ताे सिर्फ फाइन लगाकर उसे छाेड़ दिया जाता है। लाेगाें के स्वास्थ्य पर उसका कितना बुरा असर पड़ेगा इसके जिम्मेदार लाेग ही हाेंगे। क्याेंकि विभाग ताे रिपाेर्ट आने के बाद ही कार्रवाई करेगा।

तीन से चार सप्ताह में आएगी रिपाेर्ट : डाॅ. श्यामलाल
फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी डाॅ. श्यामलाल ने बताया कि गुरुवार काे कुल 10 सैंपल लिए गए हैं। इनमें मतलौडा की दाे दुकानाें से 2 सैंपल और उरलाना एरिया में 4 जगहाें से 8 सैंपल भरे गए हैं। सभी काे जांच के लिए चंड़ीगढ़ लैब में भेजा गया है। तीन से 4 सप्ताह में इनकी रिपाेर्ट आएगी।

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