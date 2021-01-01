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'दो बूंद जिंदगी की':पानीपत में दो दिन में डेढ़ लाख बच्चों को पिलाई गई पोलिया ड्रॉप, 50 हजार से ज्यादा को कल मिलेगी

पानीपत2 घंटे पहले
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पानीपत बस अड्‌डे पर बच्चों को पोलियो की दवाई पिलातीं स्वास्थ्यकर्मी। - Dainik Bhaskar
पानीपत बस अड्‌डे पर बच्चों को पोलियो की दवाई पिलातीं स्वास्थ्यकर्मी।

राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के तहत सोमवार को जिले के 64791 बच्चों को ड्रॉप पिलाई गई। बीते दो दिनों में कुल 150742 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जा चुकी है। अब मंगलवार को जिले के बाकी 54495 बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के तहत दो दिनों में रिकॉर्ड बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाई है। इस अभियान में लगे 126 सुपरवाइजर और 75 हेल्थ मोबाइल टीमों ने घर-घर जाकर और सार्वजनिक स्थानों पर जीरो से 5 साल तक के बच्चों को दवाई पिलाई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में जीरो से 5 साल तक के बच्चों की संख्या 205237 है। सभी बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया था।

वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉ. मनीष पाशी ने बताया कि राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के तहत चिन्हित सभी बच्चों को दवाई पिलानी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार को 85951 और सोमवार को 64791 बच्चों को दवाई पिलाई है। अब तक कुल 150742 बच्चों को दवाई पिलाई जा चुकी है। विभाग तीन दिन में लाखों बच्चों तक पहुंचकर टारगेट पूरा कर लेगा।

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