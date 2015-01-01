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कोरोना का कहर:7 दिनाें का ट्रेंड, 30 की औसत से 210 केस मिले, 5 की माैत हुई

पानीपत43 मिनट पहले
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फाइल फोटो।
  • 8 साल के बच्चे सहित 30 नए पॉजिटिव मिले

जिले में 7 दिनाेें का ट्रेंड देखें ताे जिले में 210 नए केस अब तक आ चुके हैं, यानी अब 30 की औसत से केस आ रहे हैं। जबकि अक्टूबर में 22 की औसत से केस आ रहे थे। 3 से 6 नवंबर के बीच जिले में 5 लाेगाें की काेराेना से माैत भी हुई है। जिले में नए केसाें के मुकाबले रिकवरी सिर्फ 134 लाेगाें की हुई है। यानी अब एक्टिव केसाें की संख्या लगातार बढ़ रही हैं।

31 अक्टूबर काे जिले में 185 केस एक्टिव थे और अब 285 यानी पूरे 100 एक्टिव केस 7 दिनाें में बढ़ गए हैं। लेकिन हैरत की बात है कि 97 एक्टिव केस पिछले 4 दिनाेें में ही बढ़े हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि नए केस ज्यादा और रिकवरी कम हाे रही है। शनिवार काे भी जिले में ऐसा ही हुआ है। 8 साल के बच्चे के सहित जहां 30 नए केस मिले हैं, वहीं सिर्फ 18 लाेग ही डिस्चार्ज हुए हैं। जिले में कुल केसाें का आंकड़ा अब 8221 पर पहुंच गया है। इनमें 7772 लाेग रिकवर हाे चुके हैं।

56 केस अनट्रेस

जिले में अब तक 108 लाेग काेराेना से जान भी गंवा चुके हैं। जिले में 3.47 यानी 285 केस एक्टिव हाे गए है। 56 केस अभी तक अनट्रेस हैं।

ऐसे समझिए पिछले 7 दिनाें के आंकड़े

तारीख सैंपल केस ठीक माैत एक्टिव केस
1 नवंबर 314 16 13 0 188
2 नवंबर 544 19 23 0 188
3 नवंबर 644 20 26 2 188
4 नवंबर 508 44 15 1 233
5 नवंबर 785 49 12 1 268
6 नवंबर 862 32 27 1 273
7 नवंबर 759 30 18 0 285

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