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आरोपी ने 12 फर्जी फर्म बनाए थे:80 कराेड़ के जीएसटी घाेटाले में विपुल 6 दिन के पुलिस रिमांड पर

पानीपतएक घंटा पहले
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80 करोड़ के जीएसटी घोटाला के मामले में पुलिस अंसल के विपुल पुत्र रामबिलास को पानीपत जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। कोर्ट ने उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। इससे पहले विपुल का साला देसराज कॉलोनी निवासी राजेश मित्तल, इंद्र प्रताप सिंह और अलुपुर गांव निवासी मनीष सिंह, नौल्था निवासी सतनारायण वकील, रणजीत एजेंट को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आरोपी करीब 12 फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी कर रहे थे। 4 जून 2019 को पुलिस ने अनाजमंडी के पास से राजेश, ईद्र प्रताप सिंह व मनीष को गिरफ्तार कर उनसे ईटीओ की फर्जी मुहर, 2 लेपटॉप, कार, 24 चेकबुक व अन्य दास्तावेज बरामद किए थे।

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