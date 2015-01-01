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लुटेरी दुल्हन:शादी के 4 दिन बाद पति-सास को नशीला दूध पिला 1 लाख रुपए और गहने लेकर पत्नी फरार

पानीपत2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
  • एक लाख रुपए देने के बाद हुई थी शादी, 5 महिलाओं के खिलाफ सनौली थाने में मामला दर्ज

शादी के 4 दिन बाद ही दुल्हन पति और सास को दूध में नशीला पदार्थ पिलाकर रात में एक लाख रुपए और गहने लेकर फरार हो गई। गिरोह की अन्य महिलाओं ने एक लाख रुपए लेकर उसकी शादी करवाई थी। अब युवक ने सनौली थाने में भाभी रिसपुर गांव निवासी पूजा, विद्यानंद कॉलोनी निवासी शीला, कविता, संतरा और ज्योति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रिसपुर के 40 वर्षीय कर्मबीर की शादी नहीं हुई थी।

पूजा उसकी सगी भाभी है। 3 माह पहले उसने 2 लाख में जमीन बेची थी। भाभी ने रुपए हड़पने के लिए शादी करवाने का खेल खेला। उसने शीला और कविता से मिलवाया। उन्होंने कहा कि वे शादी करवा देंगे, लेकिन खर्चा पूरा कर्मबीर को उठाना होगा। पीड़ित ने हां कर दी। आरोपियों ने एक लड़की दिखाई। कम उम्र होने के कारण कर्मबीर ने मना कर दिया। फिर शीला और कविता ने ज्योति से मिलवाया।

उसने हां कर दी। शादी के खर्चे के लिए भाभी, शीला व कविता ने उससे एक लाख रुपए ले लिए। 19 सितंबर को वह भाभी पूजा के साथ शीला के घर पहुंचा। जहां पर आरोपियों ने उसकी शादी ज्योति से करा दी। शादी में कोई खर्चा नहीं हुआ, तब पीड़ित ने रुपए मांगे तो आरोपियों ने कहा कि एक लाख में बहू मिल गई और क्या चाहिए। तब कर्मबीर भी मान गया। उसने शादी में ज्योति को सोने का मंगलसूत्र, झुमकी, पायजेब और कपड़े दिए थे।

अचानक घर पहुंची महिला, मां बता दे गई दवाई

कर्मबीर ने कहा कि कविता ने ज्योति को अपनी बेटी बताया था। 23 सितंबर शाम को संतरा उसके घर आई। खुद को ज्योति की मां बताया। संतरा ने कहा कि वह बेटी को दवाई देने आई है। संतरा कुछ दवाइयां ज्योति को देकर रात 9 बजे चली गई। कुछ देर बाद ज्योति ने दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे और मां पार्वती देवी को पिला दिया। दूध पीने के बाद वे पूरी रात नहीं जगे। सुबह आंख खुली तो ज्योति गायब थी और घर का गेट खुला था। घर से एक लाख रुपए, गहने, मोबाइल गायब थे। मां को जगाया तो उनकी हालत ठीक नहीं थी।

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