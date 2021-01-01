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रफ्तार और लापरवाही ने ली जान:पानीपत में पिकअप की टक्कर के बाद बाइक सवार जीजा ने मौके पर, साले ने अस्पताल में तोड़ा दम

पानीपतएक घंटा पहले
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बिट्‌टू का फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
बिट्‌टू का फाइल फोटो।
  • सदर थाना क्षेत्र की बबैल नदी के पास हुआ हादसा, पीछा करने के बाद भी भाग गया पिकअप चालक

सदर थाना क्षेत्र की बबैल नदी के पास पीछे से आये पिकअप के चालक ने बाइक सवार जीजा-साले को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उछलकर सड़क पर सिर के बल गिरने से जीजा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि साले ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। आसपास के लोगों ने बाइक से पिकअप का पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। परिजनों ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज कराया है।

रवि का फाइल फोटो।
रवि का फाइल फोटो।

विकास नगर के सोनू ने बताया कि उसका दोस्त बिट्‌टू मंगलवार को पत्नी पूनम को छोड़ने अपनी ससुराल बबैल गांव गया था। देर शाम पूनम का चचेरा भाई रवि बाइक लेकर बिट्‌टू को छाेड़ने बबैल से विकास नगर आ रहा था। जब दोनों बबैल नदी के पास पहुंचे तो पीछे से आए तेज रफ्तार पिकअप के चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद बाइक पर पीछे बैठा बिट्‌टू उछलकर सड़क पर जा गिरा। सड़क पर सिर लगने से काफी खून बह गया और बिट्‌टू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद पिकअप चालक नहीं रुका। आसपास के लोगों ने बाइकों से उसका पीछा किया, लेकिन वह भाग निकला। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल रवि को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पहुंचे परिजन रवि को प्रेम अस्पताल ले गये, जहां देर रात उसकी मौत हो गई।

बिट्‌टू को नहीं आती थी बाइक चलानी
सोनू ने बताया कि बिट्‌टू ऑटो से अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने गया था। उसे बाइक चलानी नहीं आती थी। इसलिए रवि बाइक से उसे छोड़ने विकास नगर आ रहा था। बिट्‌टू को बाइक चलानी आती तो शायद रवि की जान बच जाती।

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