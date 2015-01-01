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महिला को गोली मारने का मामला:महिला को गोली मारने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार

बापौलीएक घंटा पहले
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बापौली थाना पुलिस ने गोली लगने के बाद घायल हुई महिला के बोलते ही गुत्थी को सुलझा दिया था। महिला के पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। बुधवार देर रात को थाना प्रभारी रामनिवास ने टीम के साथ दूसरे आरोपी बापौली निवासी सुनील उर्फ शीला को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां पुलिस की मांग पर कोर्ट ने आरोपी को दो दिन के रिमांड पर भेज दिया है। जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।

बापौली थाना प्रभारी रामनिवास ने बताया कि बापौली निवासी महिला रंजना को गोली लगने के बाद वो दो दिन तक बोल नहीं सकी थी। लेकिन महिला के बयान दर्ज कराने के उपरांत उन्होंने तुरंत उसके पति राजकुमार उर्फ राजू को पकड़ लिया था। जिसने पूछताछ में कबूल किया था कि उसने अपने दोस्त के जरिए बदमाशों को सात लाख रुपए की सुपारी देकर पत्नी रंजना की हत्या के लिए भेजा था। लेकिन दो गोलियां लगने के बाद भी महिला बच गई।

राजकुमार ने पुलिस को बताया था कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था, लेकिन पत्नी रंजना मना कर रही थी। पत्नी ने उसके खिलाफ कोर्ट में खर्चा देने का केस कर रखा है। सीएम विंडो और 1091 को भी उसके खिलाफ कई बार शिकायत दी थी। जिससे वों तंग आ चुका था और पत्नी से पीछा छुड़वाना चाहता था। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी सुनील उर्फ शीला बचपन से राजकुमार का साथी था और किसी मामले में जेल में रहकर आया था। सुनील उर्फ शीला खुद मिस्त्री बनकर अपने साथ एक अन्य साथी को मजदूर बनाकर रंजना की रैकी करने के लिए उसके घर लेकर आया था।

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