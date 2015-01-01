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  • AQI Reached 414; Breathing Difficult, According To The Meteorological Department, There Is No Chance Of Rain For The Next 10 Days

राहत नहीं:एक्यूआई 414 पहुंचा; सांस लेना हुआ कठिन, मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिनों तक नहीं बन रहे बारिश के आसार

पानीपत3 घंटे पहले
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फाइल फोटो।

खेताें में जल रही पराली, कूड़े-कचरे में आग, उद्योगों, ट्रैफिक के धुएं और सड़कों पर उड़ती धूल से औद्याेगिक नगरी की हवा में जहर घाेलती जा रही है। 4 दिनाें में एयर क्वालिटी इंडेक्स में 91 पाॅइंट की बढ़त हुई है। मानक से 4 गुना ज्यादा जहरीली हो गई है। गुरुवार को भी दिन भर स्माॅग की चादर छाई रही। ऐसे में मास्क पहनना बेहद जरूरी हो गया है। यह कोरोना के साथ-साथ प्रदूषण से भी बचाएगा।

बुधवार के बाद गुरुवार को भी प्रदूषित हवा से लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में भी तकलीफ महसूस की। प्रशासन और हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से प्रदूषण को रोकने के लिए इस बार जो कदम उठाए गए हैं। वह अभी नाकाफी हैं। इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा राहत बारिश दे सकती है लेकिन अगले 10 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं बन रहे हैं। ऐसे में पेड़ों और सड़कों पर पानी का छिड़काव ही विकल्प बचा है।

मॉर्निंग और इवनिंग वॉक से बच रहे हैं लोग

हवा के प्रदूषित होने से फेफड़ों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। पिछले 5 दिनों के अंदर प्रदूषण की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। जहां 1 नवंबर की सुबह एक्यूआई 323 तक था वह गुरुवार को 414 दर्ज किया गया। इस कारण मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर निकलने वालों की संख्या भी दिन ब दिन घटती जा रही है। ऐसे में चिकित्सक खूब पानी पीने की सलाह दे रहे हैं।

पारा 11.0; इसलिए हवा में प्रदूषण ठहर गया है

अचानक जिले पर स्मॉग का बढ़ना परेशान करने वाला है। वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. डीपी दुबे के मुताबिक इस समय रात का तापमान 11.0 पर पहुंच गया है। हवा की रफ्तार भी काफी कम है। इसलिए हवा के साथ धूल और प्रदूषण के कण ठहर गए हैं।

सैटेलाइट से मिली 56 लोकेशन में से 31 हुईं ट्रेस

कृषि विभाग के एपीपीओ राजेश ने बताया कि पिछले 10 दिनों में खेतों में पराली जलाने की सैटेलाइट से 56 लोकेशन मिली हैं। इनमें से 15 लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी हैं। 31 लोकेशन को ट्रेस कर कार्रवाई की गई हैं। करीब 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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