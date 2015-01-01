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गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग इवेंट:आयुष्मान ने 823 किमी का सफर 33 घंटे में पूरा कर पाया दूसरा स्थान

पानीपतएक घंटा पहले
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इवेंट में शामिल आयुष्मान व अन्य।
  • किसान आंदोलन के चलते 23 किलोमीटर अतिरिक्त चलानी पड़ी साइकिल
  • दिल्ली से शुरू हो अलवर, जयपुर, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचना था

हरियाणा टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग इवेंट में पानीपत के आयुष्मान मलिक ने 823 किलोमीटर का सफर तय समय से 5 घंटे पहले 33 घंटे में पूरा कर दूसरा स्थान पाया है। इवेंट में देश के अलग-अलग राज्यों से आए 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इनमें से 28 प्रतिभागी ही टारगेट पूरा कर सके। किसान आंदोलन के चलते प्रतिभागियों काे 23 किमी. अतिरिक्त साइकिलिंग करनी पड़ी।

मॉडल टाउन के रहने वाले धीरज मलिक का रियल एस्टेट का कारोबार है। पत्नी आशा मलिक सफीदों स्थित आदि शंकराचार्य पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। बेटा आयुष्मान मलिक जाटल रोड स्थित बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल में कक्षा 11 में है। आयुष्मान ने बताया कि हरियाणा टूरिज्म के सहयोग से ट्राइथलॉन चैम्पियनशिप और लक्ष्य, द एंड्योरेंस द्वारा राष्ट्रीय साइकिलिंग इवेंट का आयोजन 4 से 7 दिसंबर तक आयोजित किया गया था।

6 बार पंक्चर हुआ टायर, बदलनी पड़ी ट्यूब

आयुष्मान ने बताया कि 4 दिसंबर की सुबह 4 बजे दिल्ली स्थित पंचायत भवन से इवेंट शुरू हुआ था। वह दिल्ली से राजस्थान के अलवर, जयपुर होते हुए आगरा, यूपी पहुंचे। इसके बाद वह वापस पंचायत भवन, दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान 6 बार टायर पंक्चर हुआ। दिल्ली पहुंचने से पहले ट्यूब को बदलना पड़ा। उनके साथ पूरी टीम थी 40 में से सिर्फ 28 प्रतिभागी ही इस इवेंट काे पूरा कर सके। आयुष्मान ने बताया कि उसे बचपन से ही साइकिलिंग का शौक रहा है। वह जिला स्तर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले चुका है। 4 महीने बाद राष्ट्रीय स्तरीय एक और इवेंट का आयोजन होना है। इसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है।

सभी के लिए प्रेरणा बना है आयुष्मान : प्रिंसिपल

स्कूल की प्रिंसिपल अनुपमा शाह ने गुरुवार को आयुष्मान को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया है। निदेशिका मीनू हुड्डा ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए।

इन राज्यों से आए प्रतिभागी

हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

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