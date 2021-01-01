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बेखौफ बदमाश:पानीपत में दिनदहाड़े सेल्समैन से मोबाइल छीन फरार हुए बाइक सवार बदमाश

पानीपतएक घंटा पहले
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बाइक सवार तीन युवकों नें चलते-चलते ही सेल्समैन का मोबाइल छीन लिया। - Dainik Bhaskar
बाइक सवार तीन युवकों नें चलते-चलते ही सेल्समैन का मोबाइल छीन लिया।
  • किला थाना क्षेत्र के नूरवाला बस अड्‌डे पर दिया वारदात को अंजाम

किला थाना क्षेत्र के नूरवाला बस अड्‌डे पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिन के डेढ़ बजे एक सेल्समैन से मोबाइल छीन लिया। पीड़ित ने शोर मचाया, लेकिन किसी ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। बदमाश भाग निकले। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस CCTV फुटेज में बदमाशों की तलाश कर रही है।

गांव गढ़ी बेसिक निवासी अमजद ने बताया कि वह बरसत रोड स्थित गुरुनानक ट्रेडर्स पर सेल्समैन है। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे वह खाना खाने के लिए पैदल ही नूरवाला बस अड्‌डे जा रहा था। इसी बीच उसके फोन पर एक दाेस्त की कॉल आई। वह बात करते हुए पैदल दुकान की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान पीछे से एक बाइक पर आए तीन युवकों नें चलते-चलते ही उसका मोबाइल छीन लिया।

उसने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग तो जुटे, लेकिन किसी ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। मौके का फायदा उठाकर तीनों बदमाश भाग निकले। किला थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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